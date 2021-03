PSG / Barcelone : les compositions officielles

Mercredi 10 mars 2021, la date est cochée depuis longtemps dans l’agenda du PSG. Après le 4-1 pour Paris à l’aller au Camp Nou, les deux équipes se retrouvent au Parc des Princes, et il n’en restera qu’un. Deux surprises dans les compositions. Côté PSG, On attendait Angel Di Maria ou Pablo Sarabia à la place de Moise Kean, forfait, et c’est Julian Draxler qui intègre le onze. L’unique changement par rapport au match aller. Côté Barça, Ronald Koeman lâche son 3-5-2, pour un 3-4-3 avec Messi, Griezmann et Dembélé. De quoi inciter le PSG à aller chercher haut les Catalans pour bloquer la transition vers les attaquants.

Feuille de match du PSG/Barcelone

8e de finale retour de l’UEFA Champions League – Mercredi 10 mars 2021 à 21 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Taylor (ENG) – Arbitres assistants : Gary Beswick (ENG) et Adam Nunn (ENG) – VAR : Stuart Attwell (ENG) et Paul Tierney (ENG) – Quatrième arbitre : David Coote (ENG)