PSG / Barcelone – Les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Pour cette rencontre de gala, Luis Enrique devra faire un choix au poste de latéral gauche.

Moins d’une semaine après sa victoire spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2), le PSG prépare un autre choc en Ligue des champions. Ce mardi soir, au Parc des Princes, le club parisien accueille le FC Barcelone, invaincu depuis le début de la saison. Une rencontre de gala attendue par toute la planète football. Cependant, les deux entraîneurs doivent composer avec quelques absences majeures. Du côté catalan, Jules Koundé et Eric Garcia manquent à l’appel, tandis que Luis Enrique doit composer sans un joueur majeur : Nuno Mendes.

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J. Neves et Kvaratskhelia de retour comme titulaires ?

Pour cette rencontre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, les quotidiens L’Équipe et Le Parisien s’accordent sur le onze de départ que devrait aligner le technicien espagnol. Sans surprise, Matvey Safonov sera titulaire dans les buts. Laissé au repos ce week-end contre Strasbourg (3-1), Marquinhos devrait retrouver sa place en charnière centrale, aux côtés de Willian Pacho. Achraf Hakimi est attendu dans le couloir droit. Pour compenser l’absence de Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery pourrait mettre sa polyvalence à profit afin de contenir Lamine Yamal.

Le repositionnement du Titi permettrait ainsi à João Neves de retrouver une place de titulaire pour former le trio de l’entrejeu avec Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, l’incertitude entourant l’état physique de Maghnes Akliouche, touché à la cheville contre le RCSA, pourrait profiter à Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien serait alors associé à Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour former le trio offensif.

Le XI probable du PSG (L’Équipe / Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Zaïre-Emery – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

(L’Équipe / Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Zaïre-Emery – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du FC Barcelone : Garcia – Espart, Cubarsi, G. Martin, Cancelo – Pedri, F. Lopez (ou Olmo), Rodri – Yamal, Raphinha (c), Gordon

Les compositions probables de PSG / Barcelone (L’Équipe)

Les compositions probables de PSG / Barcelone (Le Parisien)