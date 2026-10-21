PSG / Barcelone – Les notes des Parisiens dans la presse

Face au FC Barcelone, le PSG a une nouvelle fois livré une performance de grande classe dans un choc européen. Et les joueurs parisiens ont été à la hauteur de cette affiche.

C’était le match attendu par toute la planète football. Cette rencontre entre le PSG et le FC Barcelone lors de la phase de ligue de la Ligue des champions devait opposer les deux meilleures équipes du moment. Mais, comme souvent depuis deux saisons, le PSG sort vainqueur d’un choc européen. Moins d’une semaine après sa victoire sur la pelouse de Manchester City (4-2), l’équipe de Luis Enrique l’a emporté sur le même score face aux hommes d’Hansi Flick.

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Lucas Hernandez XXL, Doué superstar, un milieu de terrain de patron

Pour ce match, le technicien espagnol avait décidé d’aligner Lucas Hernandez au poste de latéral gauche afin de compenser l’absence de Nuno Mendes. L’international français a livré un match grandiose en contenant parfaitement Lamine Yamal et en inscrivant un but. Il obtient la note de 9/10 dans L’Équipe. « Lamine quien ? Le champion du monde 2018, dix-huit mois après sa dernière titularisation en C1, a éteint le génie espagnol. Intense, féroce, l’ex-Munichois a été un combattant de tous les instants. Il est allé chercher Lamine Yamal jusque dans ses 30 mètres. Des retours intérieurs très précieux par ailleurs. Peut-être un peu court sur l’action de l’égalisation. Il finit au courage avec des crampes et délivre Paris d’un coup de tête exceptionnel (2-1, 72e). Une soirée irréelle. » Dans l’entrejeu, Vitinha s’est lui aussi montré à la hauteur de l’événement. « À l’origine des deux grosses occasions manquées par Ferran Torres (25e et 29e) en première période, il a d’abord cherché, comme à City, à perturber le marquage adverse par ses courses vers l’avant. Sinon, il a été comme d’habitude, précis dans tout qu’il a fait, avec cette tonicité retrouvée depuis quelques semaines. Son but consacre la qualité de sa performance », salue le quotidien sportif, qui lui octroie la note de 8/10.

Autre performance XXL : celle de Désiré Doué. Auteur d’un but et d’une passe décisive, le Golden Boy 2025, élu homme du match, a confirmé sa belle forme du moment et récolte la note de 8,5/10. « Il aime les grands matchs et l’a encore prouvé ! Après un tir sans danger (5e), il provoque l’avertissement de Cancelo (17e) et lance Ruiz (29e), avant de faire parler son génie : un double contact aux abords de la surface suivi d’une frappe pure qui ne laisse aucune chance à Joan Garcia (1-0, 38e). Un bijou ! Après la pause, il décale Hakimi pour une nouvelle tentative (51e) et dépose le ballon sur la tête d’Hernandez pour le but du 2-1 (72e). » En méforme ces dernières semaines, João Neves a sûrement lancé sa saison ce mardi soir. Le milieu portugais a été infatigable. « Le numéro 87 a signé son meilleur match de la saison, brillant par son activité à la récupération comme dans la création. Après un bon décalage pour Dembélé (5e), il offre une balle de but à Ferran (25e), avant de couper de la tête une passe de Yamal et de permettre à Doué d’ouvrir le score (1-0, 38e). Un nouveau choix gagnant de Luis Enrique, qui ne doit pas regretter de l’avoir titularisé ! », souligne le quotidien francilien, qui lui donne la note de 8/10.

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 6 – Hakimi 7, Marquinhos 7, Pacho 7, L. Hernandez 9 – J. Neves 7, Vitinha 8, F. Ruiz 6 – Doué 8, F. Torres 4, Kvaratskhelia 4 / Luis Enrique 8

(L’Équipe) : Safonov 6 – Hakimi 7, Marquinhos 7, Pacho 7, L. Hernandez 9 – J. Neves 7, Vitinha 8, F. Ruiz 6 – Doué 8, F. Torres 4, Kvaratskhelia 4 / Luis Enrique 8 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5 – Hakimi 7, Marquinhos 7.5, Pacho 7, L. Hernandez 8.5 – J. Neves 8, Vitinha 8, F. Ruiz 8 – Doué 8.5, F. Torres 5, Kvaratskhelia 4.5

DÉSIRÉ DOUÉ LANCE LE PSG FACE AU BARÇA ⚡️ Les Parisiens punissent les Catalans après une mauvaise relance de Lamine Yamal 👀 #PSGBAR | #UCL https://t.co/gHVtOaX0T0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 20, 2026