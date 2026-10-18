PSG / Barcelone – Un arbitre anglais au sifflet

À J-2 du choc entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des champions, l’UEFA a désigné l’arbitre principal de cette rencontre tant attendue au Parc des Princes.

Après sa victoire face au RC Strasbourg (3-1), le PSG peut désormais se concentrer sur son prochain choc en Ligue des champions. Ce mardi soir (21h sur Canal+), le club parisien accueille le FC Barcelone au Parc des Princes. Une rencontre attendue par la planète football, entre deux formations en grande forme ces dernières semaines. Et à deux jours de ce choc européen, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette affiche.

Michael Oliver, déjà aux commandes de Barcelone / PSG la saison passée

L’arbitre anglais Michael Oliver a été désigné pour diriger cette rencontre. Il sera assisté par ses compatriotes Stuart Burt et James Mainwaring. L’Anglais Robert Jones sera le quatrième arbitre. Enfin, les Italiens Marco Di Bello et Daniele Chiffi officieront à la VAR. L’arbitre anglais de 41 ans avait déjà dirigé le match de phase de ligue de la saison dernière entre les deux équipes, remporté par le PSG à Barcelone (2-1). Au total, Michael Oliver a arbitré à six reprises les Rouge & Bleu en Ligue des champions pour un bilan de quatre victoires, un nul et une défaite.

Les matchs du PSG arbitrés par Michael Oliver

FC Barcelone / PSG (1-2, phase de ligue 2025-2026)

PSG / Stade Brestois (7-0, barrage retour 2024-2025)

RB Salzbourg / PSG (0-3, phase de ligue 2024-2025)

Real Sociedad / PSG (1-2, huitième de finale retour 2023-2024)

PSG / Bayern Munich (0-1, huitième de finale aller 2022-2023)

PSG / SL Benfica (1-1, phase de groupes 2022-2023)