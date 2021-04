Direct – PSG / Barcelone (1-1) (UWCL)

Après une très belle qualification face à l’Olympique Lyonnais au tour précédent, les Féminines du PSG affrontent désormais le FC Barcelone en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League. Et ce dimanche à 15h (beIN SPORTS 1), le club de la capitale voudra réaliser une belle performance à domicile (Stade George Lefèvre) avant la confrontation retour en Espagne la semaine prochaine. Pour cette rencontre face au club catalan, Olivier Echouafni ne peut pas compter sur Luana (genou) et Kadidiatou Diani (cheville). Le coach parisien a réservé une surprise dans son onze de départ (4-3-3) en l’absence de l’internationale française. Ainsi, Ashley Lawrence occupera sur le côté droit de l’attaque. De son coté, Alana Cook est positionnée au poste de latéral droit. Le début de match est équilibré, les équipes n’arrivent pas à s’approcher de la surface adversaire. La première frappe cadrée est à l’initiative du FC Barcelone mais Endler s’interpose (8e). Sur un centre venu de la droite, Hermoso – ancienne parisienne (2017-2018) – propulse de la tête le ballon au fond des filets (0-1, 13e). Même si la maîtrise du ballon est barcelonaise, le PSG se procure plusieurs corners. Sur l’un d’eux, Baltimore trouve Katoto qui remise sur Cook qui propulse le ballon dans le but à bout portant (1-1, 21e). Le but semble avoir galvanisé les Parisiennes réussissent à conserver un peu plus le ballon. Sur une faute à l’extrême limite de la surface côté droit, l’arbitre siffle un bon coup franc. Dabritz s’en charge et sa frappe est déviée par une Barcelonaise avant une autre Catalane ne sauve le ballon sur la ligne (1-1, 23e).

Feuille de match du PSG/FC Barcelone

Demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League | Dimanche 25 avril 2021 à 15 heures au stade Georges-Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye (huis clos) | Diffuseur : beIN Sports 1 | Arbitre : Zadinova (RTC)