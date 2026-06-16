PSG – Barcola et Diomandé, destin lié sur le mercato ?

Le PSG garderait en tête de prolonger Bradley Barcola, tandis que Liverpool aurait pris de l’avance dans le dossier Diomandé.

Le cas Bradley Barcola sera à scruter de près lors de la fenêtre des transferts estivale. L’ailier tricolore, présent avec les Bleus pour la Coupe du monde, se poserait des questions sur son avenir au PSG alors que Kvaratskhelia, Dembélé et Doué semblent devant lui dans la hiérarchie. De quoi enflammer la presse au cours des derniers jours avec plusieurs rumeurs à la clé.

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Liverpool a coché les noms de Bradley Barcola et de Yan Diomandé, le PSG reste serein

Liverpool est notamment annoncé de longue date sur ce dossier. Mais les Reds auraient une autre priorité en la personne de Yan Diomandé. Le virevoltant ailier ivoirien de Leipzig se trouverait d’ailleurs également dans les petits papiers de Luis Campos. Néanmoins, à en croire les dernières informations de Fabrizio Romano, Liverpool offrirait plus d’argent à la pépite de 19 ans.

Surtout, le PSG ne compte pas laisser filer l’ancien lyonnais et chercherait actuellement la meilleur formule pour le convaincre de rempiler, dixit encore Fabrizio Romano. Le joueur est, du reste, totalement focus sur le mondial aux États-Unis. Le tout est de savoir si Luis Campos et Luis Enrique parviendront à trouver les bons mots… Dans le cas contraire, la piste Yan Diomandé pourrait reprendre de l’épaisseur…