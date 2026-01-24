PSG – Barcola, une solution supplémentaire au poste de numéro 9 ?

Imprécis dans le dernier geste mais unique buteur face à l’AJ Auxerre (0-1), Bradley Barcola a montré des qualités lors de son repositionnement au poste de numéro 9.

Bradley Barcola est l’homme qui cristallise les attentions après la victoire difficile du PSG sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1) ce vendredi en Ligue 1. Après avoir une nouvelle fois fait preuve de déchet dans la finition, le numéro 29 des Rouge & Bleu a réussi à trouver la faille en fin de match, sur un service d’Ousmane Dembélé.

Barcola, meilleur buteur du PSG en Ligue 1

En Bourgogne, l’international français a touché 49 ballons, a tiré cinq fois au but et a fait des différences dans le un-contre-un, tout en proposant des solutions dans la profondeur. Il a inscrit son deuxième but en 2026 et son septième but de la saison en Ligue 1, faisant de lui le meilleur buteur des champions de France en championnat devant João Neves et Ousmane Dembélé (5 buts). « Des éléments statistiques qui ne traduisent qu’imparfaitement ce qu’on a vu : car longtemps, vendredi, Barcola a donné des arguments à ses détracteurs. D’abord en perdant ses deux premiers duels contre Donovan Léon (2e) mais surtout en enchaînant les choix finaux douteux », constate L’Equipe. Après le match, Bradley Barcola n’a d’ailleurs pas caché son inefficacité face au but : « Un but qui me fait du bien ? Oui, ça fait du bien. J’ai beaucoup péché dans ce match mais je suis récompensé par ce but, mais je suis content au final. »

L’ancien Lyonnais souffre clairement d’un déficit de lucidité devant le but après après des courses intenses. Mais la solution pourrait-elle venir d’un repositionnement plus axial, à l’image d’un Ousmane Dembélé la saison passée ? « Luis Enrique a fait ce choix vendredi à l’heure de jeu avec la sortie de Gonçalo Ramos. Et tout de suite, avec un Dembélé en position de meneur, Barcola, certes aidé par les espaces laissés par l’AJA, a offert des courses axiales très intéressantes. » Si son piqué à la 63e minute de jeu n’a pas été ajusté, l’attaquant de 23 ans a trouvé la faille à la 80e, malgré une dernière touche trop longue. « Un replacement axial plus durable est-il envisageable ? Il obligerait Luis Enrique à revoir ses animations. Mais Barcola, très longtemps utilisé en formation à l’OL à ce poste, a de vrais repères en tant que 9. Dans certaines configurations de matches – pas face aux blocs bas -, le numéro 29 amènerait, dans cette position axiale, son sens exceptionnel de la profondeur. Le débat mérite vraiment d’être posé. À Luis Enrique de le nourrir », conclut L’E.

Bradley Barcola, l’homme providentiel du PSG en championnat 🇫🇷



Un but extrêmement important, les Parisiens reprennent la tête de la Ligue 1 👀#AJAPSG pic.twitter.com/UOaoC7MXJM — L1+ (@ligue1plus) January 23, 2026