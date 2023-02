PSG / Bayern – Annoncez votre pronostic

Le PSG et le Bayern se font face ce mardi soir, coup d’envoi à partir de 21h00. Un choc de tous les dangers pour les Rouge et Bleu.

C’est une échéance de haute volée qui attend le PSG ce mardi soir avec la réception du Bayern Munich en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Embourbés dans une situation très délicate, les hommes de Christophe Galtier sont presque dos au mur. Car oui, en cas de contreperformance, le club de la capitale pourrait s’enfermer dans une véritable crise. Reste qu’on attend un vrai sursaut ce jour afin qu’une nouvelle dynamique soit lancée.

Et il n’y a pas à se perdre en conjectures, le regain de confiance passera par une prestation aboutie face au Bayern Munich ce soir. Et pour se faire, Christophe Galtier devra composer sans Kylian Mbappé. Même s’il a repris le chemin de l’entraînement contre toute attente, le natif de Bondy restera, selon toutes vraisemblances, sur le banc des remplaçants. Neymar Jr et Lionel Messi seront donc chargés de faire la différence sur le front de l’attaque. Une partie qui devrait également voir Warren Zaïre-Emery débuter ce match dans la peau d’un titulaire du haut de ses 16 ans. Pour le reste, il faudra faire bloc et ne pas laisser les visiteurs, dotés de sacrées armes offensives et dans l’entrejeu, dicter leur jeu.

Et à moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. La semaine passée, le PSG s’est piteusement incliné sur la pelouse de l’AS Monaco sur le score sec de 3-1. Deux CSiens ont su annoncer le bon résultat : SkyGuy et Lee. Bravo à eux !