PSG / Bayern – Dembélé : « On va aller à Munich pour gagner »

Dans un match complètement fou, le PSG s’est imposé contre le Bayern Munich (5-4) et a pris une légère option pour la finale. Il faudra aller chercher la qualification à Munich.

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un magnifique spectacle aux supporters du Parc des Princes lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens et Bavarois ont fait trembler les filets à neuf reprises (5-4). Le PSG a pris un léger avantage qu’il devra conserver dans une semaine à l’Allianz Arena. Double buteur et élu homme du match, Ousmane Dembélé est revenu sur ce match complètement fou au micro de Canal Plus Foot.

« Ça a été un match incroyable »

« Un match de dingue ? C’est ça, deux grandes équipes qui attaquent, qui ne se posent pas de questions. Ce sont les demi-finales de la Ligue des champions. On sait que le Bayern, c’est une grande équipe. Nous aussi, mais on est contents du résultat même si à 5-2 on a un peu arrêté de jouer un peu à la fin. Pourquoi, c’est les jambes qui ont manqué ? Oui, un peu de tout et aussi que le Bayern Munich, c’est une grande équipe. Ça a été un match incroyable. Maintenant, on va aller à Munich pour pouvoir aller gagner encore un match. Pour pouvoir se qualifier, il va falloir rester concentré. Il faut s’attendre au même genre de match à Munich ? Bien évidemment. Deux équipes qui vont attaquer, on ne va pas changer notre philosophie. On va attaquer, eux aussi vont attaquer. Je pense que cela va donner un beau deuxième match. »