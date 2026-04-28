Vitinha
Image : psg.fr

PSG / Bayern – Le groupe parisien avec le retour de Vitinha

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 avril 2026

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG affronte le Bayern Munich – au Parc des Princes – ce mardi soir dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Devant ses supporters, le club de la capitale voudra prendre une option pour la qualification en finale avant de se déplacer à l’Allianz Arena le 6 mai pour la manche retour. Et dans cette optique, Luis Enrique pourra compter sur toutes ses forces vives. En effet, seul Quentin Ndjantou doit déclarer forfait pour ce choc contre les Bavarois.

Vitinha : « Des matches que tu as envie de jouer en Champions League »
canalsupporters.com

Un groupe au complet

Victime d’une inflammation du talon droit contre Lyon, Vitinha avait dû faire l’impasse sur les deux derniers matches du PSG contre Nantes (3-0) et Angers (0-3). De retour à l’entraînement collectif hier, l’international portugais fait bien partie du groupe concocté par Luis Enrique pour cette demi-finale aller de la Ligue des champions. C’est également le cas pour Achraf Hakimi, qui est sorti à la mi-temps du match contre les Angevins en raison d’une petite gêne. De retour à la compétition à Angers, Nuno Mendes est également bien présent tout comme Marquinhos, qui avait été dispensé du déplacement en Anjou samedi. 

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Safonov, Chevalier, Marin
  • Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho
  • Milieux : Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Neves
  • Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 avril 2026

Articles similaires

Chevalier

Lucas Chevalier continue de ronger son frein au PSG 

28 avril 2026
Parc des princes fête

Le PSG prépare plusieurs shows au Parc pour la fin de la saison

28 avril 2026
Parc des Princes

Emmanuel Grégoire très serein sur le futur du PSG au Parc 

28 avril 2026
Luis Enrique

PSG / Bayern – Les compositions probables selon la presse

28 avril 2026
Bouton retour en haut de la page