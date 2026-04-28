PSG / Bayern – Le groupe parisien avec le retour de Vitinha

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG affronte le Bayern Munich – au Parc des Princes – ce mardi soir dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Devant ses supporters, le club de la capitale voudra prendre une option pour la qualification en finale avant de se déplacer à l’Allianz Arena le 6 mai pour la manche retour. Et dans cette optique, Luis Enrique pourra compter sur toutes ses forces vives. En effet, seul Quentin Ndjantou doit déclarer forfait pour ce choc contre les Bavarois.

Un groupe au complet

Victime d’une inflammation du talon droit contre Lyon, Vitinha avait dû faire l’impasse sur les deux derniers matches du PSG contre Nantes (3-0) et Angers (0-3). De retour à l’entraînement collectif hier, l’international portugais fait bien partie du groupe concocté par Luis Enrique pour cette demi-finale aller de la Ligue des champions. C’est également le cas pour Achraf Hakimi, qui est sorti à la mi-temps du match contre les Angevins en raison d’une petite gêne. De retour à la compétition à Angers, Nuno Mendes est également bien présent tout comme Marquinhos, qui avait été dispensé du déplacement en Anjou samedi.

Le groupe du PSG