PSG / Bayern – Les Bavarois confiants avant le match retour

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé face au Bayern Munich dans un match de folie (5-4). Il faudra terminer le travail en Allemagne pour espérer atteindre une nouvelle finale de Ligue des champions.

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un match de légende aux amateurs de football. Dans cette demi-finale aller de Ligue des champions à rebondissements, le club de la capitale s’est imposé au terme d’un match fou (5-4). Désormais, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé devront réaliser une autre belle performance à l’Allianz Arena le 6 mai prochain.

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Kimmich : « Nous étions en réalité la meilleure équipe »

De son côté, le Bayern Munich est parvenu à revenir de ce déplacement avec un but de retard, après avoir été mené 5-2. Ainsi, les Bavarois affichent une grande confiance avant le match retour, comme en témoigne le discours de Joshua Kimmich après la rencontre : « C’est ça qui est étrange. Ça m’énerve presque à nouveau. C’est vraiment bizarre. On est assis dans le vestiaire et on a l’impression que tout est encore possible. Il faut absolument qu’on gagne. Je pense que nous avons mieux joué en fin de match, mieux contrôlé la rencontre et créé les meilleures occasions. Surtout vers la fin, Paris était fatigué, souffrait de crampes, était au sol et jouait pour gagner du temps (…) Chacun de nous quitte le terrain avec la confiance que nous pouvons battre Paris. Et je pense que Paris l’a aussi ressenti aujourd’hui, nous étions en réalité la meilleure équipe. » Même son de cloche du côté d’Harry Kane, qui veut s’appuyer sur le public allemand : « On a toujours l’impression qu’il y a des choses à améliorer. On est au meilleur de notre forme quand on est intenses et physiques. Tout dépendra de qui saura saisir sa chance la semaine prochaine. Avec le public derrière nous, on espère que cela nous permettra de nous qualifier. »

De son côté, l’entraîneur Vincent Kompany se projette déjà sur la confrontation retour. « On a vu que le match dépend de détails, on va parler d’un penalty, d’un corner. Ces détails seront importants au retour. Ce qui est important c’est que pour le retour à la maison, si vous avez une place et que vous ne vous sentez pas bien, donnez là à quelqu’un qui est prêt à tout donner. On veut 75 000 personnes qui vont tout donner. On veut absolument gagner, et il nous faut le soutien des supporters. On a besoin du poids de l’Allianz Arena, c’est un endroit mythique (…) La finale de ce match, c’est la semaine prochaine. Je m’attends à la même chose, même si j’aimerais qu’on n’encaisse pas de but. J’ai hâte d’être au match retour. On fait face au champion en titre, dans un match à domicile qui décidera de tout. » Le dirigeant du Bayern, Max Eberl, se montre aussi confiant pour ce match retour : « Après le 5-2, les joueurs de Paris célébraient comme s’ils étaient déjà en finale. Nous avons réussi à revenir et il va falloir gagner à l’Allianz. » Le match retour s’annonce déjà passionnant.