PSG / Bayern – Les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour ce match, Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Vainqueur de ses trois premiers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG reçoit ce mardi soir le Bayern Munich dans le choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, entre les deux meilleures équipes d’Europe actuellement, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Désiré Doué, blessé, et Illia Zabarnyi, suspendu, devraient manquer à l’appel. Dans les buts, Lucas Chevalier devrait être, sans surprise, aligné.

Ruiz ou Zaïre-Emery pour accompagner Vitinha et Neves ?

En ce qui concerne la défense, pas de surprise non plus avec les titularisations d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport. Au milieu de terrain, ces médias ne sont pas d’accord. Pour accompagner Vitinha et Joao Neves, le quotidien sportif titularise Warren Zaïre-Emery, alors que le quotidien francilien place, lui, Fabian Ruiz. RMC Sport hésite entre l’international français et l’international espagnol. En ce qui concerne l’attaque, ils s’accordent tous. Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia devraient accompagner Senny Mayulu, de nouveau placé en faux numéro 9. Après avoir ressenti des douleurs à l’ischio à la fin du match contre Nice samedi après-midi, Ousmane Dembélé devrait commencer ce choc sur le banc.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia

Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Ruiz ou Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

Le XI probable du Bayern Munich : Neuer (cap.) – Boey (ou Laimer), Upamecano, Tah, Laimer (ou Stanisic) – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz -Kane

compositions probables PSG / Bayern Munich (L’Equipe)