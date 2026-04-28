PSG / Bayern – Les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner son équipe type.

C’est très certainement une finale avant l’heure. Ce mardi soir, le PSG défie le Bayern Munich – au Parc des Princes – dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet, chose rare depuis le début de la saison. Touché à la cuisse contre Lyon, Nuno Mendes avait manqué la réception de Nantes avant de rejouer contre Angers ce week-end. De son côté, Vitinha, victime d’une inflammation du talon droit contre Lyon, avait manqué les deux derniers matchs du PSG. De retour à l’entraînement collectif hier, l’international portugais est apte pour affronter les Bavarois. Seul Quentin Ndjantou, blessé à l’ischio-jambier en décembre dernier et opéré en début d’année, manque à l’appel.

Vitinha de retour en sentinelle

Pour ce choc entre les deux meilleures équipes d’Europe, Luis Enrique devrait aligner son équipe type. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. Le numéro 39 du PSG devrait être défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, de Nuno Mendes dans le couloir gauche et d’une défense centrale Marquinhos-Willian Pacho, selon L’Equipe et Le Parisien. Pour le milieu, les deux quotidiens s’accordent également. De retour de blessure, Vitinha devrait retrouver sa place de sentinelle. Il serait accompagné de Warren Zaïre-Emery et Joao Neves. Enfin en attaque, le coach du PSG devrait aligner le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du Bayern Munich : Neuer (cap.) – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane

Les compositions probables de PSG / Bayern Munich (L’Equipe)