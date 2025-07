PSG / Bayern – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi après-midi (18 heures, DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Luis Enrique devrait aligner une équipe très compétitive.

Pour continuer de rêver de remporter la Coupe du monde des clubs, le PSG devra se défaire de l’obstacle Bayern Munich en quart de finale. Pour ce choc, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Presnel Kimpembe devrait manquer à l’appel, lui qui ne s’est pas entraîné de la semaine en raison d’une semelle reçue à l’entraînement la semaine dernière. Le coach du PSG aura donc l’embarras du choix pour aligner son onze de départ.

Désiré Doué ou Bradley Barcola pour la troisième place en attaque ?

Comme depuis le début de la compétition, Gianluigi Donnarumma devrait garder les buts du PSG. Pour Le Parisien, L’Equipe et RMC Sport, pas de doute, il sera défendu par la défense type avec Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Willian Pacho et Marquinhos en charnière centrale. Pour le milieu de terrain, les médias sportifs français s’accordent aussi. Remis de son virus, Fabian Ruiz devrait accompagner Vitinha et Joao Neves dans l’entrejeu parisien. Un seul doute subsiste chez L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport, qui accompagnera Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia en attaque. Pour le quotidien francilien et le média sportif, il s’agira de Désiré Doué. Mais pour le quotidien sportif, c’est Bradley Barcola qui devrait commencer dans le couloir droit de l’attaque du PSG.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien et RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

selon Le Parisien et RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du Bayern Munich : Neuer (cap.) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Goretzka, Kimmich – Olise, Musiala, Coman – Kane

compositions probables PSG / Bayern Munich (L’Equipe)