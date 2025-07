PSG / Bayern : Les notes des Parisiens dans la presse

Victorieux du Bayern Munich (2-0) en quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG a été héroïque grâce à ses individualités qui ont fait briller le collectif.

Opposé aux Bavarois en quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG s’est montré sans pitié en pliant le match en toute fin de rencontre sur le score de 2-0, et tout ça à 9 contre 11 ! Au prochain tour, les champions d’Europe affronteront le dans un nouveau choc européen !

Face aux Bavarois, Luis Enrique avait aligné son équipe-type avec le trio de l’entrejeu João Neves – Vitinha – Fabian Ruiz qui a encore brillé. Le numéro 87 des Rouge & Bleu a été l’auteur d’une nouvelle partition au milieu de terrain avec une grande influence dans le jeu avec et sans ballon pour son équipe. Il obtient la meilleure note dans Le Parisien (7,5), qui estime que sa « dernière demi-heure est énorme » en étant « beaucoup plus de mordant à la récupération du ballon » et a réussi à sortir de « quelques situations chaudes ». L’Equipe aussi donne la meilleure note du match au petit Portugais (7) et juge sa « fin de match défensive exceptionnelle ».

Marquinhos de son côté a reçu la note de 7, lui qui a été « bien meilleur après la pause » avec « bien plus de sérénité pour contenir les attaquants munichois en fin de rencontre, notamment dans les airs » selon le quotidien francilien. Même note obtenu dans les colonnes de L’Equipe qui aussi met en avant ses dernières minutes où il aura « fini très fort ». Le premier buteur du soir, Désiré Doué a lui eu la note de 6 grâce à une « étincelle si précieuse » !

Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 7 – Hakimi 7, Marquinhos 7, Pacho 6,5, Nuno Mendes 5 – J.Neves 7,5, Vitinha 6, F.Ruiz 4,5 – Barcola 6, Doué 6, Kvaratskhelia 7