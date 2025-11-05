PSG / Bayern – Les réactions des Bavarois après la blessure d’Achraf Hakimi

Le PSG a vécu une soirée difficile ce mardi soir en Ligue des champions. En plus de la défaite face au Bayern Munich (1-2), les champions d’Europe ont perdu sur blessure Achraf Hakimi.

Ce choc entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions a tourné en faveur des Munichois (1-2). Dominateur en première période, le club allemand a su profiter des erreurs défensives parisiennes pour rapidement mener dans cette rencontre. Réduite à dix après le tacle assassin de Luis Diaz sur Achraf Hakimi, l’équipe de Vincent Kompany est parvenue à résister aux assauts parisiens lors du second acte.

La blague de très mauvais goût de Stanisic

Dans l’incompréhension au moment de l’expulsion logique du Colombien pour sa faute grossière sur le latéral parisien, sorti en larmes, les Bavarois sont revenus sur cet épisode après la rencontre. En conférence de presse d’après-match, le coach Vincent Kompany a eu une pensée pour l’international marocain, dans des propos rapportés par RMC Sports : « C’est dommage que le joueur du PSG ait dû quitter le terrain sur blessure. Au début, je ne pensais pas que c’était si grave. Mais bien sûr, c’est arrivé, et quand un joueur se blesse, je pense toujours à ce qui est arrivé à Jamal Musiala. Il s’est cassé la jambe contre le PSG aux États-Unis (lors de la Coupe du monde des clubs). On se demande alors: ‘est-ce comparable?’ Mais honnêtement, le plus important pour moi, c’est que Hakimi ne soit pas blessé trop longtemps. Je lui souhaite un prompt rétablissement. » Le capitaine Manuel Neuer s’est également exprimé à ce sujet : « On m’a dit que ce n’était pas une faute particulièrement dure, pas une faute passible d’expulsion. Je ne sais pas si elle était excessivement sévère, il faut voir ça. »

De son côté, le milieu allemand Joshua Kimmich a tenté d’expliquer le tacle de son coéquipier. « Lucho (Luis Diaz) était un peu frustré dans cette situation. Il était légèrement agacé d’avoir perdu le ballon. J’ai aperçu l’action brièvement à l’écran. Il avait glissé à côté de lui, et Hakimi a voulu se placer devant lui à ce moment-là, c’est pourquoi il l’a touché bas. Mais c’est vraiment impressionnant. » En revanche, la blague de Josip Stanisic a créé l’indignation sur les réseaux sociaux : « Il sait lui-même qu’il doit gérer la situation avec plus de finesse. Luis Diaz s’est-il excusé auprès de l’équipe à la mi-temps ? Non. On l’a remercié. (Rires) Je plaisante ! Il était content (à l’issue du match), comme nous tous. »