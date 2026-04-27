PSG / Bayern – Luis Enrique donne des nouvelles positives de son groupe

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. À la veille de ce match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Le choc entre le PSG et le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des champions approche à grands pas. Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), les deux formations vont s’affronter dans la manche aller au Parc des Princes, avant la confrontation retour à l’Allianz Arena le 6 mai prochain. À la veille de ce match aller, l’entraîneur parisien Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

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Le Parc des Princes, le douzième homme (PSG TV)

« Demain, il y aura des moments où ils auront plus le ballon que nous, mais cette ambiance est toujours très importante. Pour gagner ce type de match éliminatoire, il faut bien jouer à domicile mais aussi à l’extérieur. Le Bayern a aussi cette capacité à bien jouer. On veut montrer cette connexion avec nos supporters, qui est toujours spéciale. Ce sera important pour nous. »

Le sentiment à la veille de ce type de match (PSG TV)

« C’est un sentiment incroyable, on est habitués, heureusement. Ce n’est pas facile d’être là. On parle avec les joueurs et l’équipe, et il faut profiter de ces moments-là parce qu’à l’avenir on ne sait jamais si on pourra encore passer, donc c’est important d’en profiter. Tous les joueurs sont prêts avec l’envie de jouer cette demi-finale. Ce seront deux matchs, peu importe les joueurs qui joueront, on est prêts et on verra qui est la meilleure équipe. »

Une double confrontation taillée pour les attaquants ?

« Non, au contraire. S’il y a des attaques qui attaquent très bien, il faut savoir comment défendre, et ce sera la clé. Il faut profiter pour attaquer de la meilleure manière et savoir défendre contre ce type d’équipe. C’est un match attractif pour tous les supporters, avec deux équipes qui font une très bonne saison. »

La montée en puissance du PSG

« Ce sont des choses très simples. Tous les entraîneurs cherchent à arriver dans la partie finale de la saison dans les meilleures conditions. En ce moment, nous sommes en demi-finale et tous les joueurs sont prêts, à l’exception de Quentin Ndjantou. C’est la magie de la Ligue des champions qui donne une envie spéciale aux joueurs. Tout le monde a envie d’être là et de profiter de ce type de matchs. C’est très positif pour les entraîneurs. Si on arrive mieux ou pire, ça dépend de beaucoup de choses, ce n’est pas une chose laissée au hasard. Nous sommes dans un très bon moment. »

Les supporters confiants avant le match

« Les supporters montrent la confiance que donne l’équipe, et c’est positif. Mais on est professionnels et pour moi il n’y a pas de favori dans ce type de match. C’était la même chose contre Chelsea et Liverpool. Dans ce type de match, les petits détails seront importants. Il faut être prêt quel que soit le scénario. On mérite d’être là, on est confiants mais en même temps on connaît la difficulté de jouer contre le Bayern. »

Le PSG est-il désormais un grand d’Europe avec ses trois demi-finales d’affilée ?

« C’est vous qui pouvez dire ça ou non. C’est un vrai plaisir et c’est très mérité sur ces trois dernières années. La première demi-finale contre Dortmund, on a frappé six fois sur les montants, mais Dortmund a gagné les deux matchs. On est contents de ce qu’on a fait, mais pour être ici, tu as besoin d’être très ambitieux. On veut aller un peu plus loin. »

Une double confrontation entre les deux meilleures équipe d’Europe

« Ce n’est pas seulement au niveau des statistiques offensives, si tu regardes aussi les statistiques défensives, ce sont les deux meilleures équipes d’Europe. Arsenal a aussi fait une belle saison. En termes de régularité, le Bayern est peut-être un peu au-dessus de nous parce qu’ils n’ont perdu que deux matchs. Mais en termes de ce qu’on montre en tant qu’équipe, on est au-dessus. Il n’y a aucune meilleure équipe que nous. Après avoir raté le top 8, j’avais déjà dit qu’il n’y avait aucune meilleure équipe que nous. On a beaucoup de respect pour les grandes équipes, comme avant avec Liverpool et Chelsea. Ils ont beaucoup de joueurs de très haut niveau, avec un entraîneur de haut niveau et des individualités qui forment une équipe. Je pense que ce sera une demi-finale passionnante. »

Quel milieu de terrain pour affronter le Bayern Munich ?

« Demain, ce sera la loterie. Tout le monde est prêt, je suis très content. Peu importe les joueurs qui joueront, tout le monde est prêt. Demain, je ferai comme d’habitude, ce seront les meilleurs joueurs pour démarrer le match. Mais pour gagner cette demi-finale, on va avoir besoin de tous les joueurs qui peuvent jouer. Et dans ce cas-là, je pense qu’on est plus que prêts. »

Les ailiers offensifs comme Diaz et Olise vont-ils obliger Hakimi et Nuno Mendes à défendre ?

« Non, ils doivent très bien défendre parce qu’ils ont ce type de joueurs face à eux. Mais il faut attaquer plus que défendre si on veut gagner. Demain, on va essayer de le faire mais on connait la difficulté. Il faut savoir défendre mais on n’a pas à négocier, on veut gagner le premier et aussi le deuxième match, quel que soit le résultat du premier. »

Comment gère-t-il son groupe à l’approche des gros matchs ?

« Aujourd’hui, Rafel Pol a fait la causerie, comme d’habitude. Ça dépend de ce que nous cherchons. Quand tu joues une demi-finale de Ligue des champions, il ne faut trop pas entraîner. Je peux rentrer à la maison parce que tout le monde est prêt. Ce sont les matchs les plus faciles à gérer, en tant qu’entraîneur. Il faut un entraîneur pour calmer. Il ne faut pas motiver, c’est tout le contraire, calmer. Il faut voir les choses que nous faisons bien et il faut rester calme. C’est un équilibre. »

Son regard sur Vincent Kompany et Michael Olise

« J’aime tous les joueurs du Bayern Munich, pas seulement Olise. Individuellement, ils sont de très haut niveau, et en tant qu’équipe, ils ont montré leur niveau. Vincent Kompany est un entraîneur de très haut niveau, il l’a montré en Angleterre. Ça fait deux ans qu’il est au Bayern et on a vu dès le début quel type d’équipe c’était. C’est l’une des équipes que j’aime le plus regarder. Ils jouent tout le temps en attaque, avec un nombre de buts incroyable. C’est joli de voir ce type d’équipe. J’aime tous les entraîneurs, mais surtout ceux qui sont offensifs, et il en fait partie. »

Les ingrédients qu’il faut pour gagner une deuxième Ligue des champions

« C’est différent, parce que la première fois, c’était un soulagement de la gagner. Maintenant, c’est une autre histoire, une motivation. Rentrer dans l’histoire est une chose, mais maintenant on a faim. On est enthousiastes à l’idée de jouer ces deux matchs. On a vraiment hâte de jouer demain. »

Pourquoi Marquinhos est-il plus utilisé en Ligue des champions qu’en Ligue 1 ?

« Parce qu’on a besoin de tous les joueurs pour chercher à être compétitifs dans les deux compétitions qui restent. Il faut savoir gérer la charge de minutes. Quand nous prenons ce type de décision, cela veut dire qu’on a contrôlé les cas individuellement. Marquinhos est un joueur de haut niveau, avec beaucoup d’expérience. C’est le capitaine et un joueur important pour nous. Chercher à trouver la meilleure version de Marquinhos dans les matchs le plus importants, c’est clair pour nous. On a apprécié cela pendant la saison et Marquinhos aussi. »

Qui est le coeur du jeu au Bayern Munich ?

« Kimmich, Olise, Musiala, Diaz, Laimer, Upamecano, Neuer, Stanisic. Tout le monde est le coeur de l’équipe. Penser à approcher ces gros matchs individuellement est une grosse erreur. On ne peut pas, c’est l’équipe avant tout. Évidemment, il y a des joueurs incroyables, mais l’équipe est la clé. Les deux équipes sont des exemples de ce que je suis en train d’expliquer. »

Appelle-t-il aussi Kvaratskhelia « Kvaradona » ?

« Je l’appelle de toutes les manières. À Naples, il y a beaucoup de comparaisons. Nous faisons des blagues sur ce sujet. C’est un joueur très important pour nous, pas seulement au niveau footballistique mais aussi pour ce qu’il transmet en tant que personne, et c’est le plus important.