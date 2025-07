PSG / Bayern – Marquinhos salue la force mentale du PSG

Ce samedi soir, le PSG affrontait le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Dans un match rythmé et plaisant, les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé (2-0). Les Parisiens se qualifient en demi-finale.

Le PSG affrontait le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Dans un match dans lequel les deux équipes se sont rendus coup sur coup, se procurant plusieurs occasions. Mais Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer ont sorti des parades de grandes classes pour empêcher les équipes de prendre l’avantage. Il faudra attendre la 77e minute pour voir le PSG faire la différence grâce à un but de Désiré Doué. Les Parisiens, réduits à neuf dans les dix dernières minutes de la rencontre, ont réussi à sceller la victoire grâce à un but d’Ousmane Dembélé (2-0). Le PSG se qualifie donc pour les demi-finales où il affrontera le Real Madrid ou Dortmund. Au micro de DAZN, Marquinhos a salué la force mentale de son équipe.

« L’équipe est prête à tout »

« C’est un moment important pour nous. C’était un match vraiment difficile. On voulait vraiment remporter ce match et gagner. On avait des choses à régler avec le Bayern aussi. Elle est toujours en travers de la gorge cette finale. Le dernier match que l’on avait joué contre eux, on l’avait perdu aussi. C’est bien de montrer que l’on est dans un autre moment aujourd’hui, de gagner ce match d’aujourd’hui. C’est une compétition que l’on tient d’aller jusqu’au bout. Positif de gagner dans la douleur ? Il y a toujours des choses que l’on doit améliorer, des détails de match qui font vraiment la différence. Un joueur de plus ou un joueur de moins, cela change beaucoup. Quand on a vu le rouge, j’ai regardé mes coéquipiers et tout le monde se disait qu’il fallait défendre maintenant. Là, j’étais sûr que l’on allait gagner ce match. On a vu l’attitude, même à dix, à neuf, on a continué à essayer de jouer, on a marqué un deuxième but avec deux joueurs de moins. C’est ça la mentalité de l’équipe, ce que notre coach a travaillé. C’est pour ça que l’équipe est prête à tout. Même avec peu ou dix, on est prêt à souffrir pour conter et faire mal à l’équipe adverse. On va jouer avec nos armes. C’est pour ça que l’on est comme on est aujourd’hui. »