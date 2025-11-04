Psg bayern

PSG / Bayern Munich – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum4 novembre 2025

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich dans un choc de Ligue des champions entre les deux premiers du classement général.

Tous les deux vainqueurs de leurs trois premiers matches de Ligue des champions, le PSG et le Bayern Munich s’affrontent au Parc des Princes dans une rencontre attendue par les supporters et observateurs du football. Pour cette rencontre, les deux coaches peuvent compter sur la quasi totalité de leurs forces vives. De quoi promettre un beau spectacle.

Les chiffres autour du choc entre le PSG et le Bayern Munich

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le Bayern Munich ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le PSG s’était imposé sur le gong face à l’OGC Nice (1-0) grâce à une réalisation de Gonçalo Ramos. Aucun Csiens n’avait trouvé le bon résultat ici. Dommage !!!

