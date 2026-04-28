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PSG / Bayern Munich – Annoncez votre pronostic

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 avril 2026

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens voudront prendre un avantage avant le retour.

Le PSG affronte – au Parc des Princes – le Bayern Munich ce mardi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Victime d’une inflammation au talon droit contre Lyon, Vitinha a fait son retour dans le groupe pour cette demi-finale aller de la Ligue des champions contre les Bavarois. Il est même annoncé titulaire au milieu de terrain aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Joao Neves.

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À moins de deux heures du coup d’envoi de ce PSG / Bayern Munich, comment sentez-vous cette rencontre entre les Parisiens et les Bavarois  ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi soir, le PSG s’est largement imposé contre Angers pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (0-3). Un score annoncé ici par BloodAu_dessus_c’est_valdoBaby Bejitacandide voltaire-un 10 à Parislaf et safet. Bravo à eux ! 

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