PSG / Bayern Munich – Les compositions officielles

Ce samedi après-midi, le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. À moins d’une heure du coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes.

Pour continuer de rêver de remporter la Coupe du monde des clubs, le PSG devra se défaire de l’obstacle Bayern Munich en quart de finale. Pour ce choc, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Presnel Kimpembe devrait manquer à l’appel, lui qui ne s’est pas entraîné de la semaine en raison d’une semelle reçue à l’entraînement la semaine dernière. Le coach du PSG avait donc l’embarras du choix pour aligner son onze de départ. À moins d’une heure de ce match, Luis Enrique et Vincent Kompany ont dévoilé leurs équipes de départ.

Ousmane Dembélé sur le banc

Comme depuis le début de la compétition, Gianluigi Donnarumma garde les buts du PSG. Le portier italien sera défendu par la défense type avec Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Willian Pacho et Marquinhos en charnière centrale. Pour le milieu de terrain, pas de surprise non plus avec les titularisations de Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, remis de son virus qui l’avait privé de l’entraînement de jeudi. Enfin, en attaque, le coach du PSG a fait confiance aux trois mêmes joueurs alignés contre l’Inter Miami dimanche, Bradley Barcola à droite, Désiré Doué en faux numéro 9 et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche. De retour de blessure contre les Floridiens et annoncé titulaire, Ousmane Dembélé va commencer ce choc sur le banc.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Bayern Munich

1/4e de finale de la Coupe du monde des clubs – Stade : Mercedes Benz Stadium – Horaire : 18h (heure française) – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal :Anthony Taylor

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Barcola, Doué, Kvaratskhelia

Remplaçants : Safonov, Tenas, Beraldo, Ramos, Dembélé, Lee, Hernandez, Mayulu, Zaïre-Emery, Mbaye, Kamara

Le XI du Bayern Munich : Neuer (cap.) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Pavlovic, Kimmich – Olise, Musiala, Coman – Kane Remplaçants : Peretz, Urbig, Minjae, Gnabry, Goretzka, Palinha, Bischof, Guerreiro, Boey, Muller, Kiala, Kusi-Asare, Karl, Santos, Aznou

Remplaçants : Peretz, Urbig, Minjae, Gnabry, Goretzka, Palinha, Bischof, Guerreiro, Boey, Muller, Kiala, Kusi-Asare, Karl, Santos, Aznou