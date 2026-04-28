Luis Enrique Vincent Kompany
Image : PSG.fr

PSG / Bayern Munich – Les compositions officielles

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 avril 2026

Ce mardi soir, le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant ce choc, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

C’est une finale avant l’heure. Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich s’affrontent au Parc des Princes dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Sorti à la mi-temps avec une gêne contre Angers, Achraf Hakimi est bien présent dans le groupe du coach parisien, tout comme Nuno Mendes, qui a fait son retour sur les pelouses le week-end dernier et qui s’est fait une frayeur quand Matvey Safonov lui est retombé sur la cheville en fin de match. Vitinha, qui avait manqué les deux derniers matches du PSG en raison d’une inflammation au talon droit contractée contre Lyon. 

Marquinhos, Vitinha et Doué titulaires

Luis Enrique a fait ses choix pour son onze de départ contre le Bayern Munich. Le coach du PSG a décidé d’aligner Matvey Safonov dans les buts. Laissé au repos contre les Angevins, Marquinhos retrouve une place de titulaire en défense centrale, et son brassard, aux côtés de Willian Pacho. Achraf Hakimi et Nuno Mendes complètent la défense. De retour à l’entraînement collectif hier, Vitinha est titulaire au milieu de terrain en compagnie de Warren Zaïre-Emery et Joao Neves. Enfin, l’attaque a été confiée à Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia

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Feuille de match Paris Saint-Germain / Bayern Munich

Demi-finale aller de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes– Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Sandro Schärer – Arbitres assistants : Ángel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso – Quatrième arbitre : Jesús Gil Manzano – VAR : Carlos del Cerro Grande et Guillermo Cuadra Fernandez

  • Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
    • Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Ruiz, Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Dro, Barcola, Mbaye
  • Le XI du Bayern Munich : Neuer (cap.) – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane
    • Remplaçants : Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka, Jackson, Ito, Laimer, Ofli, Pavic

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 avril 2026

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