PSG / Bayern Munich – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi après-midi, le PSG affrontait le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Il s’est imposé avec une fin de match héroïque où il a terminé à neuf contre onze.

Après avoir éliminé l’Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs (4-0), le PSG retrouvait le Bayern Munich en quart. Lors de ce choc, les deux équipes ont livré une très belle prestation , avec de nombreuses occasions et des séquences de jeu impressionnantes. Dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma a encore une fois brillé avec trois belles parades qui ont permis au club de la capitale de rester dans le match. L’international italien a aussi été l’auteur d’une sortie autoritaire dans les pieds de Jamal Musiala en fin de première mi-temps. Malheureusement, le joueur allemand s’est blessé lors de cette action et on ne connaît pas encore la gravité de cette dernière. Titulaire dans le couloir droit de la défense, Achraf Hakimi a une nouvelle fois brillé. L’international marocain n’a pas hésité à apporter le surnombre en attaque et a été présent défensivement. Même s’il enchaîne les matches, il n’a pas hésité à se projeter à grande vitesse dans les dernières minutes du match pour offrir le deuxième but du PSG à Ousmane Dembélé.

Joao Neves homme du match

Au milieu de terrain, Joao Neves a très certainement été le meilleur joueur du PSG ce soir contre le Bayern Munich. L’international portugais a été partout, il a harcelé le porteur du ballon, il a réalisé plusieurs retours défensifs importants et a également intercepté certains ballons chauds. Très certainement, l’un de ses meilleurs matches depuis son arrivée au PSG l’été dernier. Son compère au milieu de terrain, Vitinha, a aussi offert une belle partition, même s’il a eu des pertes de balles qui auraient pu couter très cher au club de la capitale. Aligné en attaque, Bradley Barcola a été le dynamiteur de l’attaque parisienne. Il a fait très souvent des différences et s’est débarrassé de ses adversaires avec des dribbles chaloupés. Il aurait pu ponctuer sa belle performance avec un but, mais il a perdu son face-à-face avec Neuer. Premier buteur de la rencontre, Désiré Doué a aussi été percutant, lui qui a commencé la rencontre en faux numéro 9 avant de terminer sur le côté. Il a fait plusieurs différences, s’est procuré plusieurs occasions, mais aurait pu être plus altruiste dans certaines situations. Il a ponctué sa performance d’un très beau but.