PSG / Bayern Munich- Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont livré un spectacle de haut vol sur la pelouse du Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4).

Le PSG et le Bayern Munich sont actuellement les deux meilleures équipes d’Europe. Et ils l’ont prouvé sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Ils ont offert un spectacle aux supporters présents dans le stade et devant leurs télévisions avec pas moins de neuf buts (5-4), offrant un match rythmé et intense. Comme lors des grands matches de Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a brillé en s’offrant un doublé et en étant l’un des joueurs les plus dangereux du PSG pour la défense bavaroise. Son acolyte en attaque, Ousmane Dembélé a aussi offert une masterclass. S’il a raté une très grosse occasion en première mi-temps, le numéro 10 du PSG s’est rattrapé sur un penalty très bien tiré en toute fin de première mi-temps et un magnifique but pour donner de l’air au PSG en seconde. Il a ponctué son match d’une passe décisive. Comme Kvaratskhelia, le Ballon d’Or élève son niveau quand les matches qui comptent arrivent. Au milieu de terrain, le trio a brillé. Une nouvelle fois buteur de la tête, Joao Neves a aussi beaucoup compensé les montées d’Achraf Hakimi. Il a aussi été précieux dans la conservation du ballon. Pris pour cible en début de match, Vitinha avait du mal à trouver son rayonnement habituel. Au fil du match, il a réussi à se défaire du pressing allemand et a adressé une magnifique passe en profondeur pour le deuxième but de Kvaratskhelia, le quatrième du PSG.

Marquinhos en grande difficulté contre Luis Diaz

Comme depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery a brillé contre le Bayern. Le titi du PSG n’a pas hésité à aller au duel, à apporter le surnombre en attaque mais également à redescendre en défense pour pallier les montées des latéraux. En parlant de latéraux, Nuno Mendes a d’abord eu du mal dans son duel avec Michael Olise. L’international français l’a plusieurs fois pris de vitesse. Mais il a rectifié le tir en seconde période et a toujours tenté d’aider offensivement. Dans le couloir droit, Achraf Hakimi a aussi bien défendu et très bien contre-attaqué comme il sait le faire. Il est passeur décisif pour le doublé de l’international géorgien. Il y a une inquiétude sur son cas, lui qui se tenait la cuisse en fin de match et qui est resté sur le terrain pour faire le nombre. Désiré Doué a lui aussi été décisif en offrant une passe décisive à Ousmane Dembélé lors du 5-2. Il a aussi apporté du danger sur son côté droit et ses dribbles ont parfois déstabilisé la défense allemande. De retour dans le onze de départ, Marquinhos a été en grande souffrance contre les attaquants bavarois. Luis Diaz lui a plusieurs fois fait la misère alors qu’il aurait certainement dû avancer pour tenter de stopper Michael Olise, qui a pu tranquillement avancer balle au pied vers la surface du PSG et égaliser à 2-2.