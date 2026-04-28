PSG / Bayern Munich- Les notes des joueurs parisiens
Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont livré un spectacle de haut vol sur la pelouse du Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4).
Le PSG et le Bayern Munich sont actuellement les deux meilleures équipes d’Europe. Et ils l’ont prouvé sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Ils ont offert un spectacle aux supporters présents dans le stade et devant leurs télévisions avec pas moins de neuf buts (5-4), offrant un match rythmé et intense. Comme lors des grands matches de Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a brillé en s’offrant un doublé et en étant l’un des joueurs les plus dangereux du PSG pour la défense bavaroise. Son acolyte en attaque, Ousmane Dembélé a aussi offert une masterclass. S’il a raté une très grosse occasion en première mi-temps, le numéro 10 du PSG s’est rattrapé sur un penalty très bien tiré en toute fin de première mi-temps et un magnifique but pour donner de l’air au PSG en seconde. Il a ponctué son match d’une passe décisive. Comme Kvaratskhelia, le Ballon d’Or élève son niveau quand les matches qui comptent arrivent. Au milieu de terrain, le trio a brillé. Une nouvelle fois buteur de la tête, Joao Neves a aussi beaucoup compensé les montées d’Achraf Hakimi. Il a aussi été précieux dans la conservation du ballon. Pris pour cible en début de match, Vitinha avait du mal à trouver son rayonnement habituel. Au fil du match, il a réussi à se défaire du pressing allemand et a adressé une magnifique passe en profondeur pour le deuxième but de Kvaratskhelia, le quatrième du PSG.
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Marquinhos en grande difficulté contre Luis Diaz
Comme depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery a brillé contre le Bayern. Le titi du PSG n’a pas hésité à aller au duel, à apporter le surnombre en attaque mais également à redescendre en défense pour pallier les montées des latéraux. En parlant de latéraux, Nuno Mendes a d’abord eu du mal dans son duel avec Michael Olise. L’international français l’a plusieurs fois pris de vitesse. Mais il a rectifié le tir en seconde période et a toujours tenté d’aider offensivement. Dans le couloir droit, Achraf Hakimi a aussi bien défendu et très bien contre-attaqué comme il sait le faire. Il est passeur décisif pour le doublé de l’international géorgien. Il y a une inquiétude sur son cas, lui qui se tenait la cuisse en fin de match et qui est resté sur le terrain pour faire le nombre. Désiré Doué a lui aussi été décisif en offrant une passe décisive à Ousmane Dembélé lors du 5-2. Il a aussi apporté du danger sur son côté droit et ses dribbles ont parfois déstabilisé la défense allemande. De retour dans le onze de départ, Marquinhos a été en grande souffrance contre les attaquants bavarois. Luis Diaz lui a plusieurs fois fait la misère alors qu’il aurait certainement dû avancer pour tenter de stopper Michael Olise, qui a pu tranquillement avancer balle au pied vers la surface du PSG et égaliser à 2-2.
- Les notes des joueurs du PSG : Safonov (5) – Hakimi (6), Marquinhos (3,5), Pacho (5), Nuno Mendes (6) – Zaïre-Emery (7), Vitinha (6), Neves (7,5) – Doué (6,5), Dembélé (8), Kvaratskhelia (9)