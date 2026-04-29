PSG / Bayern Munich – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont livré une demi-finale aller somptueuse, remportée par les Rouge & Bleu (5-4). Une rencontre qui restera dans les annales.

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont offert un spectacle de folie aux amateurs de football. Une ode au football qui a vu le PSG prendre une légère option sur la qualification (5-4) avant son match retour à l’Allianz Arena le 6 mai prochain.

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Dans cette rencontre de folie, un homme a une nouvelle fois marqué les esprits : Khvicha Kvaratskhelia. Auteur d’un doublé, le Géorgien a reçu la note de 9/10 dans L’Equipe : « Comme toujours en C1, un match de roc et de diamant. Hargneux dans les duels, avec un bras de fer énorme livré à Upamecano et souvent contraint de jouer dos au but par Stanisic. Ça ne l’empêche pas d’avoir lancé Paris par son égalisation rageuse (24e), avant le doublé (56e). » Élu homme du match, Ousmane Dembélé sort de cette rencontre avec un doublé et une passe décisive. « Un gros raté face à Neuer (23e) puis, diabolique sur les transitions, il est impliqué sur 4 buts : passeur (33e), feinteur (56e), buteur sur un penalty qu’il provoque (45e+5) et dans le jeu (59e). Son travail en individuelle sur Pavlovic pour entraver les relances bavaroises a été monumental », salue le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 8/10.

En revanche, la défense du PSG a souffert face aux offensives allemandes, à l’image de Marquinhos. Si Le Parisien se montre plus clément envers le capitaine avec la note de 5/10, le quotidien L’Equipe est plus sévère avec la note de 3/10. De même pour Willian Pacho et Nuno Mendes, qui récoltent la note de 3/10 dans le quotidien sportif. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery et João Neves ont répondu à l’intensité de cette rencontre. Le Portugais reçoit la note de 6/10 dans Le Parisien. « Dans la même minute, il est passé par toutes les émotions : d’abord en trouvant son propre poteau, puis en donnant l’avantage à Paris d’une tête décroisée sur corner (2-1, 33e). Pas toujours juste dans ses transmissions, absent dans la zone d’Olise, laissé seul pour égaliser (2-2, 41e), il s’est néanmoins arraché jusqu’au bout sur le plan défensif. »