C’est le 14 février prochain que le PSG disputera son huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Au Parc des Princes, Julian Nagelsmann devra composer avec les absences de certains de ses joueurs cadres, et la liste s’allonge aujourd’hui.

A cinq semaines de ce rendez-vous, la liste de blessés côté Bavarois prend de l’épaisseur. En effet, après les forfaits d’ores et déjà actés de Lucas Hernandez (ligaments croisés) et Manuel Neuer (fracture à la jambe au ski), le secteur défensif du champion d’Allemagne est nouvelle fois durement touché avant ce huitième de finale de C1 face au Paris Saint-Germain. En effet, auteur d’une solide Coupe du Monde avec le Maroc, Noussair Mazraoui a été frappé par le Covid qui a engendré une inflammation du péricarde a annoncé le Bayern Munich sur son site officiel. Une nouvelle qui devrait écarté le Marocain des terrains pour une durée de 4 à 6 semaines selon Bild. Cette durée d’absence ferait donc manquer le choc PSG – Bayern à Mazraoui. Au mieux pour le latéral droit, il sera de retour à la compétition mais trop court pour ce rendez-vous européen. Une situation qui, en Bavière, rappelle celle qu’Alphonso Davies a vécu en 2020 en étant absent près de trois mois à cause d’une infection au Covid qui lui avait causé une inflammation du muscle cardiaque.

Le Bayern Munich a tout de même repris l’entraînement ce vendredi 6 janvier en s’envolant pour Doha afin de préparer la seconde partie de saison. Les Français Kinglsey Coman et Dayot Upamecano n’ont eux pas effectué leur retour pour le moment. Par ailleurs, pour palier les manquements défensifs dû aux blessures ou maladies, les Bavarois ont enregistré ces dernières heures l’arrivée de Daley Blind. A 32 ans, l’Hollandais est arrivé libre pour renforcer l’arrière garde du club pensionnaire de Bundesliga.