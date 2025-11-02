PSG / Bayern – Un arbitre italien au sifflet

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille le Bayern Munich pour le choc de la phase de ligue de la Ligue des champions. Et l’arbitre Maurizio Mariani sera au sifflet.

J-2 avant le gros rendez-vous européen entre le PSG et le Bayern Munich à l’occasion de la 4e journée de Ligue des champions. Une belle affiche entre les deux premiers du classement général. Et pour cette rencontre, l’UEFA a désigné une arbitre avec peu d’expérience en C1 (12 matchs de LdC arbitrés).

Maurizio Mariani, arbitre de PSG / Aston Villa la saison passée

En effet, l’Italien Maurizio Mariani sera aux commandes de cette rencontre. Il sera assistés par ses compatriotes Stefano Alassio et Alberto Tegoni. Matteo Marcenaro sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo. Ce sera la deuxième fois de sa carrière que l’arbitre de 43 ans dirigera une rencontre des Rouge & Bleu. La saison passée, il avait été désigné pour le quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (victoire 3-1 du PSG) et n’avait distribué aucun avertissement dans ce match. En revanche, il arbitrera pour la première fois le Bayern Munich dans sa carrière. Cette saison en C1, il a dirigé une rencontre : la victoire de Liverpool face à l’Atlético de Madrid (3-2).