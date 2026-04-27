PSG / Bayern – Un groupe au complet à l’entraînement de veille de match
Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG accueille le Bayern Munich pour le compte de la demi-finale aller de Ligue des champions. Luis Enrique pourra s’appuyer sur un groupe au complet.
Le choc entre le PSG et le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des champions approche à grands pas. Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le club de la capitale accueille la formation de Vincent Kompany avec pour objectif de prendre une option sur la qualification avant le match retour en Bavière, le 6 mai prochain.
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Vitinha présent à l’entraînement
uEt à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a pu recevoir une excellente nouvelle. Victime d’une inflammation du talon droit le 19 avril dernier face à l’Olympique Lyonnais, Vitinha avait manqué les deux dernières rencontres face au FC Nantes et à l’Angers SCO. Si l’optimisme régnait quant à sa participation pour la demi-finale aller face aux Bavarois, la bonne nouvelle se confirme à la veille de cette rencontre. En effet, à l’entraînement du jour, Vitinha s’est entraîné avec ses coéquipiers au Campus PSG. Autre bonne nouvelle : les présences d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Lucas Hernandez, qui ont connu des pépins physiques lors de la victoire face au SCO (3-0) ce week-end. Seul l’absent de longue date, Quentin Ndjantou, manquera donc ce choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions.
Les joueurs présents à l’entraînement
- Gardiens : Chevalier, Marin, Safonov
- Défenseurs : Nuno Mendes, Pacho, Zabarnyi, Beraldo, Hakimi, Marquinhos, L.Hernandez
- Milieux : F.Ruiz, Dro Fernandez, Mayulu, J.Neves, Zaïre-Emery, Vitinha, Lee
- Attaquants : Doué, Kvaratskhelia, Mbaye, Dembélé, G.Ramos, Barcola
🚨 Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont bien présents à l’entraînement à J-1 de PSG / Bayern Munich ! 😍❤️💙— Canal Supporters (@CanalSupporters) April 27, 2026
Voilà des nouvelles qui donnent le sourire !!! pic.twitter.com/8I85CqJrXN