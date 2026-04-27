PSG entrainement (2)

PSG / Bayern – Un groupe au complet à l’entraînement de veille de match

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum27 avril 2026

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG accueille le Bayern Munich pour le compte de la demi-finale aller de Ligue des champions. Luis Enrique pourra s’appuyer sur un groupe au complet.

Le choc entre le PSG et le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des champions approche à grands pas. Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le club de la capitale accueille la formation de Vincent Kompany avec pour objectif de prendre une option sur la qualification avant le match retour en Bavière, le 6 mai prochain.

Une composition sans surprise pour le PSG contre le Bayern ?

Vitinha présent à l’entraînement

uEt à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a pu recevoir une excellente nouvelle. Victime d’une inflammation du talon droit le 19 avril dernier face à l’Olympique Lyonnais, Vitinha avait manqué les deux dernières rencontres face au FC Nantes et à l’Angers SCO. Si l’optimisme régnait quant à sa participation pour la demi-finale aller face aux Bavarois, la bonne nouvelle se confirme à la veille de cette rencontre. En effet, à l’entraînement du jour, Vitinha s’est entraîné avec ses coéquipiers au Campus PSG. Autre bonne nouvelle : les présences d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Lucas Hernandez, qui ont connu des pépins physiques lors de la victoire face au SCO (3-0) ce week-end. Seul l’absent de longue date, Quentin Ndjantou, manquera donc ce choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Les joueurs présents à l’entraînement

  • Gardiens : Chevalier, Marin, Safonov
  • Défenseurs : Nuno Mendes, Pacho, Zabarnyi, Beraldo, Hakimi, Marquinhos, L.Hernandez
  • Milieux : F.Ruiz, Dro Fernandez, Mayulu, J.Neves, Zaïre-Emery, Vitinha, Lee
  • Attaquants : Doué, Kvaratskhelia, Mbaye, Dembélé, G.Ramos, Barcola

Youtube : Canal Supporters Paris

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