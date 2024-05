Après une seule saison sur le banc, Christophe Galtier a été remercié par les dirigeants du PSG. L’occasion pour ces derniers d’accueillir Luis Enrique quelques semaines après le licenciement du technicien français. Entre les trophées, les résultats, et le jeu proposé, que vaut la première saison en Rouge & Bleu de l’Espagnol ?

Pour sa dernière conférence de presse d’avant-match avant la finale de Coupe de France, le coach du PSG a été interrogé sur un bilan à faire : « Avant la fin du dernier match, il n y aura aucun bilan d’aucun type. Je m’avance et je vous dis que je ne ferai pas le bilan de la saison demain non plus, ce n’est pas à moi de faire ça, c’est à vous ou au club mais je dors sur mes deux oreilles« , a-t-il rétorqué. Alors, maintenant que le club de la capitale a bouclé sa 50e saison consécutive en première division du championnat de France, l’heure du bilan du PSG de Luis Enrique est venue. Le premier fait a souligné est chiffré. En effet, pour sa première année en Rouge & Bleu, le technicien espagnol affiche le pourcentage de victoire (64,15%) le plus faible pour un coach du Paris Saint-Germain sous QSI pour sa première saison depuis Carlo Ancelotti (60,87 %). Un chiffre constamment en baisse depuis Unaï Emery (73,68 %), pour rassurer l’ancien sélectionneur de La Roja. Toujours sur la même période, ce dernier affiche par ailleurs le pourcentage de défaite le plus faible avec 13,21% depuis Unaï Emery une nouvelle fois (10,53%). En 53 matchs disputés cette saison, le club de la capitale s’est incliné à 7 reprises, dont 5 en Ligue des Champions. Un bilan qui a permis à Luis Enrique de réaliser la plus longue série d’invincibilité depuis 30 ans, avec 27 matchs sans défaite. Cette performance a perduré du 7 novembre 2023 (défaite 2-1 sur la pelouse de l’AC Milan) au 10 avril 2024 (défaite 2-3 face au FC Barcelone). Dans les chiffres un peu plus pointilleux, le PSG de Luis Enrique affiche une moyenne de moins d’un but encaissé par match (0,98), une première pour un coach parisien pour sa première saison depuis, encore une fois, Unaï Emery (0,77). Dans la surface adverse, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas été des plus prolifiques. Avec les 124 buts marqués (2,34/match), le PSG du technicien espagnol a été moins probant que lors des premières saisons de Christophe Galtier (2,40), Mauricio Pochettino (2,35), Thomas Tuchel (2,80) et Unaï Emery (2,47).

Un blason redoré ?

Si dans le jeu et les chiffres évoqués la satisfaction n’est pas pleine avec de belles promesses tout de même, les comptes finaux plaident totalement en faveur de Luis Enrique. En effet, sous la houlette de l’Espagnol, le Paris Saint-Germain a retrouvé sa domination nationale en remportant tous les trophées possibles en France : Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions. Une performance à côté de laquelle sont passés Christophe Galtier (2023), Mauricio Pochettino (2021), Thomas Tuchel (2019), Unaï Emery (2017), Laurent Blanc (2014), Carlo Ancelotti (2012). Luis Enrique est donc le premier entraîneur du PSG ère QSI à tout gagner en France.

L’élimination en demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund restera une véritable ombre au tableau. En effet, comme ses prédécesseurs, Luis Enrique n’est pas parvenu à mettre le club de la capitale sur le toit de l’Europe. Si la tâche n’est pas évidente sur le banc du PSG, le parcours des Rouge & Bleu semblait tout tracé cette saison en C1 et c’est une nouvelle fois la façon de prendre la porte de sortie qui peut entacher la saison du club de la capitale.

Le PSG de Luis Enrique a par ailleurs assis sa domination dans sa rivalité face à l’Olympique de Marseille avec deux victoires marquantes en championnat (4-0 ; 0-2), est parvenu à se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions en réalisant ce qu’aucun club français n’avait fait : se qualifier après avoir perdu la manche aller à domicile. La soirée du 16 avril 2024 au Stade Olympique de Montjuic restera dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Pour les individualités, Luis Enrique a également marqué de son emprunte sa première saison en Rouge & Bleu grâce à un turnover installé et assumé, qui aura même concerné Kylian Mbappé. Ce dernier est tout de même le joueur le plus utilisé par l’Espagnol avec 3 868 minutes en 48 matchs. Aux côtés du Français, deux autres tricolores parmi les joueurs les plus utilisés cette saison par Luis Enrique : Bradley Barcola (2 095 minutes) et Ousmane Dembélé (2 856 minutes). Le milieu de terrain le plus utilisé est composé de Vitinha (3 559 minutes), Manuel Ugarte (2 449 minutes) et Warren Zaïre-Emery (3 416 minutes). En défense, peu de surprise avec la présence d’Achraf Hakimi (3 273 minutes), Marquinhos (2 875 minutes), Danilo Pereira (2 444 minutes) et Lucas Hernandez (3 027 minutes). Gianluigi Donnarumma compte lui 3 700 minutes passées sur le champ cette saison.

Luis Enrique lors de sa présentation au Campus PSG le 05/07/2023 (Image : Matthieu Mirville / AFP)

« Je pense que nous ferons encore plus fort l’année prochaine »

Dans la foulée de la victoire en finale de Coupe de France (1-2) face à l’Olympique Lyonnais, le coach du PSG a livré son impression sur son équipe au micro de PSG TV, avec de l’optimisme pour la saison prochaine : « Nous voulons aller plus loin. L’équipe a été très bonne, superbe. Je pense que nous n’en sommes qu’au début. Lorsque l’équipe transmet ce qu’elle a transmis tout au long de la saison, la connexion avec les fans a été immédiate dès le premier jour. C’est très important pour tout le monde et je pense que nous ferons encore plus fort l’année prochaine« .

Contractuellement, Luis Enrique s’est engagé avec le PSG dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2025. En ce sens, si l’Espagnol entre dans la seconde et dernière année de son bail, les échos de la presse font unanimement état d’une prolongation dans les tuyaux. Une décision de la part des dirigeants parisiens qui va dans le sens de la volonté de confier les clés du camion à Luis Enrique. Une confiance qui devrait donc se traduire par une prolongation de contrat, mais aussi par un mercato estival 2024 qui pourrait grandement ressembler à celui du technicien espagnol.