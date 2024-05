PSG – Bilan (2/5) : La défense, un chantier toujours ouvert

Au terme du mercato estival 2023, le PSG et nombreux de ses observateurs semblaient s’accorder sur la fermeture d’un chantier : la défense. Après une saison, le terrain a rendu un tout autre verdict, et les grues pourraient être rappelées afin d’entamer un nouveau chantier dans l’arrière garde.

La défense du Paris Saint-Germain peine à rassurer et ce malgré des renforts enregistré au début et en cours de saison. En effet, les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez l’été dernier devaient répondre à des problématiques d’expérience dans l’arrière garde Rouge & Bleu, quand la jeunesse de Lucas Beraldo devait s’y ajouter au mois de janvier dernier. Cependant, la blessure du Slovaque a propulsé la recrue hivernale sur le devant de la scène plus tôt que prévu. A tout cela, il faut ajouter un paramètre non négligeable : Luis Enrique. Le technicien espagnol semble avoir une idée bien précise de ce qu’il attend de ses joueurs de la défense à l’attaque, sans oublier le gardien de but, et certains de ses joueurs aujourd’hui ne collent pas à ces attentes. Sous la houlette de l’ancien sélectionneur de La Roja, être ami avec le ballon est primordiale, en témoigne le sort réservé à Manuel Ugarte après des débuts prometteurs, mais aussi à Danilo Pereira, qui lui a tout de même su profiter des blessures des uns et des autres. Car en effet, si l’infirmerie était plutôt calme globalement cette saison, Lucas Hernandez, recrue estivale, y a pris place ces dernières semaines en étant victime d’une rupture des ligaments croisés face au Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. L’expérience de l’international français devrait manquer pour les prochains mois au PSG, et notamment pour une bonne partie du début de saison 2024/2025.

A cela, il faut ajouter le niveau affiché par une autre recrue estivale, Milan Skriniar. L’ancien de l’Inter Milan n’a jamais su convaincre, et affiche un visage davantage inquiétant depuis son retour de blessure. Toujours concernant les blessures, le retour à la compétition difficile de Presnel Kimpembe sera à surveiller, afin de voir dans quel état le champion du monde 2018 retrouvera l’entraînement et la compétition. Selon les derniers échos de la presse à ce sujet, le titi parisien devrait répondre présent à la reprise pour la préparation de la saison prochaine. Sur les côtés, Achraf Hakimi devra faire preuve de plus de régularité et être concurrencer si une opportunité de marché se présente, quand la fiabilité physique de Nuno Mendes sera à surveiller à gauche. Le Portugais continuera d’être doublé par Lucas Berado capable d’évoluer en tant que latéral, et ensuite par Lucas Hernandez à son retour, si besoin.

Les chiffres inquiétants, et un mercato estival 2024 décisif

La défense montée pour la saison 2023/2024 n’a pas été des plus rassurantes, et a clairement failli dans des moments clés et/ou importants de la saison. Toutes compétitions confondues, les Rouge & Bleu ont encaissé 52 buts en 53 matchs disputés, soit une moyenne de 0,98 but par matchs. Sur le plan individuel, dernier rempart de cette défense, Gianluigi Donnarumma a largement été sujet d’interrogations. Le portier italien a lui disputé 42 matchs toutes compétitions confondues à l’occasion de cette première saison de Luis Enrique sur le banc, pour un bilan statistique de 38 buts encaissés et 16 clean-sheet. S’il a été on ne peut plus solide en Ligue 1 Uber Eats, c’est en Ligue des Champions que l’Italien pose question. En effet, son jeu dans les airs et aux pieds a posé problème aux siens, et c’est ainsi que la volonté de le concurrencer aurait émergée dans l’esprit des décideurs parisiens. Une réflexion qui a fait naître la piste Matvey Safonov. Le gardien de but russe de 25 ans devrait s’engager pour les cinq prochaines saisons avec le PSG selon les derniers échos autour du dossier. Portier de Krasnodar depuis 2017, un véritable clin d’œil du hasard existe autour de lui : le gardien de but d’1m92 partage la même date de naissance avec celui qu’il viendrait concurrencer, ou épauler.

Matvey Safonov sous le maillot de son club, Krasnodar (Image : Sputnik / Icon Sport)

Pour l’arrière-garde sur le champ, les défenseurs les plus utilisés par Luis Enrique sont : Achraf Hakimi (3 273 minutes), Marquinhos (2 875 minutes), Danilo Pereira (2 444 minutes) et Lucas Hernandez (3 027 minutes). Outre le nombre et la nécessité de garnir le secteur défensif, le PSG devra également se renforcer en défense avec des profils qui collent davantage à ses besoins, mais aussi et surtout à ce que Luis Enrique souhaite mettre en place. Dans un football moderne, la place s’amincit pour un joueur comme Milan Skriniar, qui pourrait faire la différence dans les airs avec son 1m88, mais se voit en difficulté dans ce domaine, et son profil de stoppeur lui cause du tort face à des attaquants qui continuent d’aller de plus en plus vite. C’est ainsi que des joueurs tels que Ibrahima Konaté, Jean-Clair Todibo ou encore Leny Yoro répondraient aisément aux problématiques du chantier qu’est la défense du Paris Saint-Germain. Trois profils de joueurs rapides, solides physiquement dans les airs ou au sol, capable de gagner des mètres balle au pied avec le dribble ou la passe, et n’hésitant pas à aller chercher haut leur vis-à-vis.

Pour un secteur de jeu dont le chantier semblait donc fermé il y a 10 mois, les travaux débuteront à nouveau dans les prochaines semaines. Contrairement à l’été 2023, cette année, Luis Enrique sera présent du début à la fin du marché des transferts, et devraient avoir son mot à dire avec un mercato qui devrait être à son image. Un élément à prendre en compte, rapporter par diverses sources en France, afin de se projeter sur le PSG et sa défense version 2024/2025.