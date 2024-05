PSG – Bilan (3/5) : Le milieu de terrain, un no man’s land ?

Depuis l’été 2018, le PSG est orphelin de Thiago Motta dans son milieu de terrain. En ce sens, ce secteur de jeu, été après été, reste un chantier pour les dirigeants du club de la capitale. Entre les profils recherchés pour la suite et les résultats obtenus cette saison, zoom sur l’entrejeu de Luis Enrique.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, le coach Luis Enrique n’a toujours pas eu la chance de recruter au milieu de terrain. Le technicien espagnol semble avoir des attentes bien précises de la part de ses joueurs évoluant dans l’entrejeu. Une capacité à être à la récupération, se positionner sur les lignes de passes, et savoir quoi en faire une fois le cuire récupéré. En ce sens, un certain niveau technique est attendu. Ces critères, révélés ces dernières heures par les dernières indiscrétions de Marc Mechenoua sur les ondes de France Bleu Paris, vont dans le sens du traitement de Manuel Ugarte cette saison. Après de belles promesses les premières semaines, l’Uruguayen a rapidement été relayé sur le banc tant ses failles techniques ne répondaient pas aux besoins de Luis Enrique. Ce dernier, devant la défense, a préféré miser sur Fabian Ruiz et Vitinha. Ces deux derniers étaient le visage du milieu de terrain type, complété par Warren Zaïre-Emery. Les trois joueurs font partie des joueurs les plus utilisés cette saison par l’ancien sélectionneur de La Roja : Le Portugais 3e, le titi parisien 4e et l’Espagnol 12e. Ce dernier voit Manuel Ugarte lui passer devant (9e), notamment avec le début de saison tambours battants de l’Uruguayen.

Une étoile montante

Dans une saison mitigée pour le milieu de terrain du PSG dans son ensemble, Vitinha a su tirer son épingle du jeu. Après une première saison compliquée sous les ordres de Christophe Galtier, l’international portugais semble libéré et a toujours confié avoir conscience de son renouveau en Rouge & Bleu. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, Vítor Machado Ferreira a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues, dressant un bilant statistique de 9 buts et 5 passes décisives. Outre ces chiffres, l’ancien du FC Porto a su devenir un élément incontournable pour le coach parisien au moment de composer ses équipes, semaines après semaines. S’il n’apparaît pas comme le plus bavard dans un vestiaire, Vitinha a pris sur ses épaules les responsabilités d’un leader technique sur le terrain, à l’image de sa double confrontation contre le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, avec une qualification en demi-finale qui restera dans les mémoires.

Vitinha célébrant son but au Stade Olympique Montjuic le 10/04/2024 contre le FC Barcelone (victoire 1-4) (Image : psg.fr)

Au cours de sa première saison au PSG, la remarque la plus courante à propos du jeu de Vitinha était le manque de personnalité, et par conséquent de prise de risque dans le camp adverse. Aujourd’hui, en championnat, le Portugais compte 88% de passes réussies dans la moitié de terrain adverse et 93% dans son camp. Par ailleurs, le Paris Saint-Germain est un des clubs des cinq grands championnats qui marquent le plus de l’extérieur de la surface de réparation, et Vitinha n’y est pas pour rien. En effet, le numéro 17 du club de la capitale apporte cette facette de son jeu aux siens, un paramètre qui a longtemps manqué avec les profils de milieu de terrain en place. Si les buts peuvent désormais arriver de l’entrejeu, la vampirisation des statistiques par les offensifs est désormais de l’histoire ancienne pour le PSG.

Les belles promesses … passées, et à venir !

Le 7 juillet 2023, soit deux jours après la présentation officielle de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain se dit « ravi d’accueillir Manuel Ugarte au sein de son effectif professionnel à partir de la saison 2023-2024« . Le joueur s’est engagé avec le club de la capitale dans le cadre d’un contrat jusqu’en juin 2028. Cependant, presque onze mois plus tard, le transfert ressemble de plus en plus à une erreur de casting. En effet, arrivé pour s’installer devant la défense, l’Uruguayen ne semble pas répondre aux besoins de Luis Enrique, comme évoqué précédemment. Malgré les 60 millions déboursés pour s’attacher ses services qui font de Manuel Ugarte le milieu de terrain le plus cher de l’histoire du PSG, ce dernier est rapidement relayé au rang de remplaçant après des premières sorties plutôt convaincantes. Cependant, l’ancien coach du FC Barcelone attend une finesse technique plus poussée que ce qu’est capable de proposer le numéro 4 Rouge & Bleu, et installer tour à tour, Vitinha et Fabian Ruiz au poste de milieu défensif, avec des rôles différents selon l’adversaire, le onze aligné ou encore les volontés de jeu. A 23 ans et avec encore quatre ans de contrat, la valeur marchande de Manuel Ugarte est estimée par Transfermarkt à 60 millions d’euros. Si l’avenir de l’Uruguayen en Rouge & Bleu s’assombrit, ce dernier gare une belle cote notamment en Italie qui voit des échos faire naître une piste jusqu’au Napoli.

Si Manuel Ugarte se rapproche davantage de la promesse passée et non tenue, l’avenir du milieu de terrain de Luis Enrique peut tout de même rendre optimiste. La première raison de l’être est le prochain mercato à venir. Ce dernier devrait être pensé pour le technicien espagnol et avec le technicien espagnol, à en croire l’unanimité qui règne chez la presse à ce sujet. Une façon de travailler sur le marché des transferts on ne peut plus normale, mais qui n’est pas l’habitude sous les cieux parisiens. Cette dernière permettra à Luis Enrique d’appliquer au mieux ses idées de jeu. Par ailleurs l’implication de Fabian Ruiz au milieu et la confiance gagnée auprès de Luis Enrique est également un élément de satisfaction pour la saison prochaine, à minima pour une place dans la rotation. La prolongation de contrat, l’implication également, le niveau intrinsèque et le potentiel de Warren Zaïre-Emery à exploiter par le coach parisien sont également des motifs d’espoir pour la saison prochaine.