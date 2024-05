Au PSG ces dernières saisons, l’attaque a souvent été vampirisée par des individualités. Avec le départ de Kylian Mbappé, le collectif devrait prendre davantage de place dans la façon de penser football sous les cieux parisiens. Pour sa dernière saison en Rouge & Bleu, comment et à quel point le champion du monde 2018 a tiré ses coéquipiers vers le haut ?

Au terme du mercato estival 2023, le PSG de Luis Enrique comptait six attaquants dans son effectif. Parmi ceux-là, Kylian Mbappé. Après six saisons de bons et loyaux services, le Français a disputé sa septième et dernière année au Paris Saint-Germain. Au cours d’une saison qui se voulait de transition, le club de la capitale a su se hisser en demi-finale de Ligue des Champions, en plus de tout remporter à l’échelle nationale. Sur le plan offensif, le bilan est plutôt positif à l’exception du manque d’efficacité dans les moments les plus importants de la saison sur la scène européenne. En 53 matchs disputés toutes compétitions confondues, le PSG a fait trembler les filets à 124 reprises. En Ligue 1 Uber Eats, les hommes de Luis Enrique comptent 81 buts en 34 journées, étant ainsi la meilleure attaque du championnat de France. Le secteur offensif Rouge & Bleu a donc briller avec une majorité de nouveaux visages. Neymar, Lionel Messi et Hugo Ekitike ouvrent la porte, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Marco Asensio s’y engouffrent. Les nouveaux visages de l’attaque parisienne ont su montrer de belles promesses, mais des limites sont à souligner notamment sur le bilan statistiques. En effet, toutes ces recrues offensives comptent 39 buts toutes compétitions confondues à elles toutes, quand Kylian Mbappé en compte lui 44 à lui tout seul. Cependant, dans le jeu, le secteur offensif est parvenu à montrer un beau visage sans son leader et numéro 7.

A lire aussi – PSG – Bilan (3/5) : Le milieu de terrain, un no man’s land ?

« Le PSG ne peut gagner que si Mbappé est fort«

Après la défaite du PSG (2-3) le 10 avril dernier au Parc des Princes en quart de finale aller de C1 face au FC Barcelone, l’éditorialiste Daniel Riolo analysait : « Si tu as un Mbappé qui est aussi médiocre que ce soir, alors là tu peux pas y arriver, cette équipe là, ne peut gagner que si Mbappé est fort !« . Une observation que ne partage évidement pas Luis Enrique qui tout au long de la saison n’a cessé de souligner l’importance du collectif dans sa façon de penser et jouer au football. Un paramètre qui a longtemps été oublié au détriment des individualités ces dernières saisons au PSG. Outre le fait de savoir si le Paris Saint-Germain avait besoin d’un Kylian Mbappé fort pour gagner, le club de la capitale peut-il gagner sans sa star qui s’apprête à poser ses valises au Real Madrid ? La réponse est factuellement oui. Au cours de cette saison, Luis Enrique n’a pas hésité à intégrer le Français dans son turnover en championnat, donnant ainsi quelques matchs aboutis sur le plan collectif, face à de gros adversaires locaux.

J06 vs l’OM (24/09/2023) victoire 4-0 au Parc des Princes (sorti sur blessure à la 32e)

J21 vs le LOSC (10/02/2024) victoire 3-1 au Parc des Princes

J30 vs l’OL (21/04/2024) victoire 4-1 au Parc des Princes

J32 vs l’OGCN (15/05/2024) victoire 1-2 à l’Allianz Riviera

Quelques matchs qui ont permis aux observateur et supporters du club de la capitale d’entrevoir ce que le PSG 2024/2025 pourrait être avec les belles promesses en place auxquelles pourraient s’ajouter de nouvelles recrues.

Ousmane Dembélé et Bradley Barcola (Image : psg.fr)

Avec le départ de Kylian Mbappé, le prochain mercato estival devrait être guidé par le dossier de son remplaçant. Cependant, les forces déjà en place devront également être considérées, à l’image de Gonçalo Ramos. Le Portugais, après un temps d’adaptation et des soucis de santé à la fin de l’année 2023, l’ancien du Benfica a su relever la tête. En effet, sur l’année 2024, le numéro 9 du PSG a fait trembler les filets à 11 reprises toutes compétitions confondues, étant au coude à coude avec les 15 réalisations de Kylian Mbappé sur la même période. Sur le flanc gauche de l’attaque, la présence de Bradley Barcola ne passe également pas inaperçue. Le néo-international français dresse un bilan statistique de 5 buts et 9 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Un temps de jeu qui image parfaitement la confiance gagnée auprès de Luis Enrique, et un premier exercice en Rouge & Bleu convaincant pour l’ancien de l’Olympique Lyonnais, qui pourrait poursuivre son ascension et sa progression sous les cieux parisiens.

A l’opposé, Ousmane Dembélé a lui su être un leader sur le champ. Si les chiffres et l’efficacité devant le but du champion du monde 2018 (42 matchs – 6 buts – 14 passes décisives) ont souvent été pointés du doigt cette saison, sa qualité de percussion et sa faculté à créer des occasions et amener le danger restent primordiales dans le système de jeu de Luis Enrique. Un peu plus en difficulté au moment de faire leur bilan 2023/2024, Randal Kolo Muani et Marco Asensio, de part leur polyvalence, peuvent prétendre à un rôle dans la rotation la saison prochaine, avec une pointe de sursaut d’orgueil.