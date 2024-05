A l’occasion de l’été 2023, le PSG a entamé un nouveau chapitre de son histoire récente avec à sa tête Luis Campos. Ce dernier s’est montré on ne peut actif sur le mercato 2023 pour écrire les premières lignes de ce nouveau chapitre. En cette fin de saison, quelles leçons doivent être tirées du travail du dirigeant portugais, qu’il devrait poursuivre cet été 2024 ?

C’est le 10 juin 2022 que le PSG décide de tourner une page avec l’arrivée de Luis Campos dans son organigramme à la place de Leonardo. La volonté est claire : mettre fin aux recrutements « bling-bling », penser davantage collectif et quelque part, taper du poing sur la table face aux différentes vagues extras-sportives. Le dirigeant portugais qui fêtera ses 60 ans le 6 septembre prochain arrive à l’époque presque pris de court pour le mercato estival 2022 et enchaîne les dossiers : Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Carlos Soler, Fabian Ruiz ou encore Nordi Mukiele. Une liste de joueurs qui peinent à apporter satisfaction dans un effectif qui semble mal construit, du fait de restrictions budgétaires colossales quand on se penche sur les salaires touchés par Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. C’est avec ce paramètre que l’été 2023 arrive pour Luis Campos. Avec le départ de Christophe Galtier qui n’aura pas fait l’unanimité sous les cieux parisiens, Luis Enrique débarque sur le banc du PSG et se met au travail main dans la main avec le Portugais : out les gros salaires et les deux hommes avancent sur le marché des transferts. Le souhait est de construire un projet d’avenir et sur le long terme.

Mercato 2023/2024

Arrivées :

Randal Kolo Muani : 90 millions

Gonçalo Ramos : 80 millions

Manuel Ugarte : 60 millions

Lucas Hernandez : 40 millions

Kang-In Lee : 22 millions

Bradley Barcola : 50 millions

Ousmane Dembélé : 50 millions

Cher Ndour : libre

Arnau Tenas : libre

Marco Asensio : libre

Milan Skriniar : libre

Lucas Beraldo : 20 millions (hiver 2024)

Gabriel Moscardo : 20 millions (hiver 2024)

Départs :

Julian Draxler : 9 millions

Marco Verratti : 45 millions

Georginio Wijnaldum : 8 millions

Leandro Paredes : 2,5 millions

Abdou Diallo : 15 millions

Neymar : 90 millions

Mauro Icardi : 10 millions

El Chadaille Bitshiabu : 15 millions

Eric-Junior Dina Ebimbe : 6,5 millions

Hugo Ekitike : 16,5 millions (fin de saison 23/24)

Après une saison avec la paire Luis Enrique – Luis Campos, l’heure du bilan pour le conseiller du football Rouge & Bleu arrive. Ce dernier peut se targuer de voir un joueur comme Vitinha renaître de ses cendres après les départs de Neymar et Leo Messi sur le front de l’attaque. Le numéro 17 du PSG semble plus libéré, et s’est rendu indispensable sous les ordres de Luis Enrique. Recruté par Luis Campos contre 42 millions d’euros en juillet 2022, le milieu de terrain a tout du coup parfaite pour le dirigeant.

Réussites, échecs ? Avantage échecs

Cependant, pour Luis Campos, les déceptions, à ce stade du nouveau chapitre du PSG sont plus nombreuses, à l’image du dossier Manuel Ugarte. Ce dernier a été recruté avant la signature de Luis Enrique, et l’Uruguayen se retrouve aujourd’hui relégué au rang de remplaçant après des débuts prometteurs, tant le numéro 4 Rouge & Bleu a tout d’une erreur de casting, et ne semble pas correspondre à Luis Enrique. Un mauvais timing de recrutement ? Une mauvaise communication entre le coach et le conseiller du football ? Quoi qu’il en soit, c’est à la responsabilité de Luis Campos qu’il incombe ce qui pour l’instant peut-être qualifiée d’erreur sur le marché des transferts. Cependant, l’erreur à 60 millions d’euros n’est pas à minimiser. En attaque, le rendement de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos est nettement insuffisant tant les deux joueurs ont été recrutés respectivement pour 90M€ et 80M€. Avec le même de nombre de match chacun (40), les deux attaquants comptent à eux deux seulement 23 buts toutes compétitions confondues. Outre ce chiffre, ces derniers se sont retrouvés à maintes reprises sur le banc de touche au détriment d’un trio Barcola – Mbappé – Dembélé, un véritable désaveux de jouer sans pure attaquant quand la somme de 170 millions d’euros a été déboursée pour renforcer ce secteur de jeu.

La dernier échec en date à souligner pour Luis Campos ? Le poste de gardien de but. L’arrivée prochaine et annoncée de Matvey Safonov pour épauler ou concurrencer Gianluigi Donnarumma a également tout d’un désaveu quand on a vu il y a près d’un an Arnau Tenas arriver libre en provenance du FC Barcelone. S’ils n’ont pas été réalisés à l’été 2023, la trajectoire des transferts d’Hugo Ekitike, Renato Sanches ou encore Nordi Mukiele sont également à ajouter dans les échec pour Luis Campos. Trois dossiers qui auront coûtés près de 60 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Au moment d’évoquer les échecs, le nom de Carlos Soler est à évoquer également.

Dans les semaines à venir, un grand défi est à venir pour Luis Campos : remplacer Kylian Mbappé. Ce dossier devrait guider le prochain mercato estival et devra passer par une réflexion collective. Selon les dernières informations de la presse, le marché des transferts 2024 devrait être à l’image de Luis Enrique, travaillé main dans la main entre le Portugais et l’Espagnol. Une harmonie longtemps recherchée entre le coach et le directeur sportif au Paris Saint-Germain, qui semble être trouvée et promettre de belles choses pour l’avenir Rouge & Bleu.