Bilan CS : Renato Sanches, la Croix Rouge & Bleu

Quatrième recrue du mercato estival 2022 du Paris Saint-Germain, Renato Sanches arrive du LOSC pour la coquette somme de 13 millions d’euros. Enième signature au milieu de terrain, le recrutement du Portugais était censé alimenter la rotation dans le secteur médian parisien. Profil apprécié par Christophe Galtier, l’ancien Munichois n’a néanmoins pas réalisé une bonne saison, voire même une saison cauchemardesque, la faute à des blessures trop récurrentes. Comment expliquer un tel échec ? Quel bilan tirer de cette saison noire pour Renato Sanches sous les couleurs de la capitale ?

Meilleur jeune joueur de l’Euro 2016, Golden Boy la même année, Renato Sanches était un talent générationnel du football, dépassant des records de précocité en sélection détenu par nul autre que Cristiano Ronaldo (plus jeune titulaire à l’Euro et plus jeune buteur dans cette même compétition). Son sélectionneur de l’époque, Fernando Santos, le tarissait d’éloges et s’attendait à une immense carrière pour son crack de 18 ans alors.

« Il deviendra encore meilleur dans le futur. Comme Ronaldo, il a commencé à 18 ans en sélection. Il a un potentiel, il faut qu’il concentre toutes ses énergies pour devenir meilleur. Mais, ça, c’est mon job de le faire progresser.« Fernando Santos, sélectionneur du Portugal, en 2016

Sept années se sont écoulées, et les promesses d’un jeune talent voué aux plus hautes sphères du ballon rond se sont estompées en déceptions, en sentiments de gâchis. Le gâchis d’un don à cause du manque de travail, d’hygiène de vie. Quand le Paris Saint-Germain va chercher un Renato Sanches âgé de 24 ans, avec comme seul bagage : 462 jours d’absences en 6 saisons, son historique de blessures est long comme un jour sans pain, cela représente 2 pages sur Transfermarkt, deux ! C’est pour cela qu’il ne fallait pas s’attendre à autre chose avec Paris. Malgré cela, c’est le joueur et non les blessures que le club de la capitale va chercher, ce profil physique, capable de couvrir plusieurs postes, « explosif et percutant« , représentant une nouvelle corde à l’arc du milieu de terrain des Rouge & Bleu.

« Il est un joueur avec des qualités que d’autres n’ont pas. Si je le compare à Marco (Verratti), Viti (Vitinha) ou encore Danilo (Pereira), c’est un joueur différent. Il est très explosif et percutant, avec de l’impact. Il y avait cette opportunité sur le marché, de prendre un joueur qui connaissait à la fois le championnat français et le très haut niveau. Nous avons évidemment saisi cette opportunité.« Christophe Galtier, point presse avant la rencontre face à Clermont Ferrand, le jeudi 4 août 2022

Statistiquement… blessé

En 3 saisons pour le LOSC, le Portugais a manqué 39 matchs ; en une saison avec Paris c’est 19 rencontres ratées pour cause de blessures. Trop pour un joueur, aussi talentueux soit-il, payé presque 6,5 millions d’euros par an, le même montant que Fabian Ruiz ! Au final, sa saison se résume à 904 minutes jouées toutes compétitions confondues, c’est moins que Warren Zaïre Emery (16-17 ans)… Mais, il ne faut pas se limiter qu’aux blessures, car le joueur a participé à la saison parisienne, il en a été un des acteurs, de second voire troisième plan, mais un acteur tout de même. Sur la totalité de l’exercice 2022/2023, Renato Sanches compte 27 matchs joués, un peu plus que la moitié des matchs possibles, donc ses statistiques peuvent être prises en compte pour dresser le bilan de sa (demi) saison. Le joueur Portugais n’aura été titularisé qu’à 6 reprises (c’est moins que Carlos Soler, 18 titularisations, ou encore Hugo Ekitike, 14 titularisations), pour au final se faire remplacer les six fois. Caractérisé comme un joueur box-to-box, ayant un bon volume de jeu, il faudra assimiler ses performances à la fois offensives comme défensives.

image : psg.fr

Dans le secteur offensif, il n’a pas excellé, auteur de deux petits buts et aucune passe décisive au cours de la saison, et ce, seulement avant la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022. Pourtant, tout partait bien, dès ses premiers pas au Parc des Princes sous la tunique Rouge et Bleu, le joueur inscrit un but face à Montpellier (5-2) en convertissant son deuxième ballon du match ! Un baptême plus que réussi pour le joueur de la Seleção Portuguesa mais qui s’arrêtera là malheureusement. Dans les passes, le joueur est pourtant assez juste, totalisant un taux de réussite de passe proche des 93% sur l’ensemble de sa saison. Un taux assez positif, mais comment en tenir compte quand le joueur n’a joué que 20% du temps qu’il lui était possible sur la saison ?

C’est plus défensivement que le bilan sportif de Renato devient pêchu, malgré quelques interceptions dans la partie de terrain adverse ou la sienne, qui ont pu aboutir à des occasions de buts au cours de la saison, la défense n’aura clairement pas été le point fort du Portugais cette saison. Le joueur sait presser, plutôt bien même il faut le dire, et n’a pas eu de problème à se réadapter à la philosophie de jeu de son entraineur dans la transition Lille–Paris. Christophe Galtier était un adepte du pressing collectif bien coordonné chez les Dogues, moins au PSG, mais son milieu de terrain se devait d’être efficace pour presser l’adversaire. Finalement l’ancien Lillois compte un taux de réussite de tacle de 12,5%, soit un bilan plus que (très) moyen en défense. C’est un peu mieux dans les duels aériens, le joueur étant physique, malgré sa petite taille (1m76), le Lisboète de naissance remporte 55,5 % de ses duels dans les airs. Cependant, Sanches n’est pas juste défensivement, il commet trop souvent la faute : 27 fautes concédées en autant de matchs, c’est beaucoup (Vitinha, qui est plus tourné vers l’attaque, a concédé 40 fautes en 47 matchs par exemple)…

Un joueur friable

Le problème avec ce genre de joueur, c’est qu’on peut vite s’attacher et tomber de haut au vu de la réalité. Renato Sanches possède un talent fou, il n’a pas volé son titre de Golden Boy en 2016, devançant ainsi un certain Marcus Rashford ou un ex-parisien, Kinglsey Coman. Mais les particularités physiques du joueur ont fait qu’il se blessera chaque année et qu’au fur et à mesure des saisons, il deviendra de plus en plus friable. 111 jours d’absences au PSG, 19 matchs loupés pour différentes blessures : douleurs aux adducteurs à deux reprises, blessure musculaire, blessure à l’ischio, contusion… Sur les 3 dernières saisons, 86% de ses pépins sont musculaires. Malgré toutes ses qualités, le PSG ne peut pas réellement compter sur un joueur qu’il ne jouera jamais une saison complète, encore faut-il qu’il soit excellent quand il joue, mais ce n’est pas vraiment le cas.

image : eurosport.fr

Son avenir à Paris ?

De là se pose la question de son avenir parisien. Le Paris Saint-Germain semble décidé à s’en séparer, le pari Renato Sanches serait donc un échec, et ses blessures ne sont pas le fait d’une seule saison, mais de la quasi intégralité de sa carrière. Difficile de le voir continuer à Paris, notamment avec les arrivées potentielles à son poste et la venue de Luis Enrique comme entraineur du club de la capitale. Difficile également pour Paris de tirer profit d’un départ de son numéro 18, quel club serait assez « fou » pour mettre 20 millions d’euros (valeur estimée sur Transfermarket.fr) sur un joueur qui ne fait que des moitiés de saison ? Quelques pistes s’offrent à lui, en Turquie notamment, mais pour l’heure rien de concret concernant son avenir.

Au vue de sa non saison pour Paris, la rédaction de Canal Supporters à décider de ne pas lui attribuer de note pour l’exercice 2022/2023.