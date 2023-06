Après son terrible accident de cheval survenu le 28 mai dernier, Sergio Rico semble être sur le bon chemins aux dernières nouvelles. Le gardien de but du PSG, à la demande de sa famille, ne faisait plus parvenir de ses nouvelles tant qu’aucune évolution n’était à noter. Sa femme, Alba Silva, est sorti du silence aujourd’hui.

C’est au lendemain de l’avant dernière rencontre de la saison en championnat, RC Starsbourg / PSG, au terme duquel le club de la capitale a assuré son titre de champion de France 2023, que les joueurs parisiens se sont rendus ici et là à l’occasion de jours de repos. En ce sens, Sergio Rico, gardien de but remplaçant, en avait profité pour rejoindre sa région d’origine en Espagne, l’Andalousie. Le portier Rouge & Bleu se trouvait donc à El Rocio afin d’effectuer un pèlerinage religieux quand un cheval l’a percuté. Touché gravement à la tête, Sergio Rico est depuis à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville. Si son état de santé s’était stabilisé ces derniers jours, il ne s’était pas pour autant amélioré. Cependant, ce lundi 19 juin, une amélioration est à noter. En effet, à la sortie de l’hôpital, sa femme, Alba Silva, a donné des nouvelles de son mari : « Il continue de faire de petits pas en avant et la vérité est que nous voyons déjà un peu plus la lumière« , a-t-elle répondu au micro de Telecinco présents sur place. A noter que la famille de Sergio Rico avait décidé aux dernières nouvelles de ne plus communiquer sur son état de santé sauf évolution notoire. Dans les derniers rapports médicaux, il est avancé la sortie du coma de Sergio Rico, son réveil, ainsi que la cessation de sédatif avec succès. Par ailleurs, il est également rapporté par Telecinco que le gardien de but du PSG a reconnu s’est proche au moment de son réveil, allant même jusqu’à communiqué par des gestes, tant ses cordes vocales ont été touchées par les intubations.

Alba Silva está feliz después de que Sergio Rico haya salido del coma ❤ https://t.co/mazqo3ooRr — Telecinco (@telecincoes) June 19, 2023 Twitter : @telecinoes

La femme du gardien de but du Paris Saint-Germain a poursuivi au micro de Telecinco : « Merci à l’hôpital et au personnel de santé qui se comportent de manière incroyable non seulement avec Sergio mais avec tous les patients et, vraiment, grâce à eux, grâce à Dieu, et à tous ceux qui nous ont envoyé beaucoup de force, nous allons de l’avant et je suis beaucoup plus animé » a-t-elle déclaré. En confirmant la cessation des sédatifs, Alba Silva poursuit : « Oui, petit à petit il va mieux et je le savais depuis le début qu’il allait avancer car c’est un champion« .