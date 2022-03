PSG / Bordeaux – Le groupe retenu par Pochettino

C’est le match d’après pour le PSG ce dimanche après-midi (13h sur Canal Plus Sport et Prime Video). Pour son retour au Parc des Princes, le club de la capitale reçoit la lanterne rouge du championnat, les Girondins de Bordeaux, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Un match des extrêmes qui aura lieu dans une ambiance particulière après la déroute en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer de six joueurs.

En effet, Sergio Ramos (reprise), Juan Bernat (mollet), Layvin Kurzawa (lombaires), Ander Herrera (infection oculaire) et Angel Di Maria (ischio-jambiers) figurent dans le dernier point médical du club de la capitale. À cela s’ajoute la suspension de Marco Verratti. Voici ci-dessous le groupe retenu par le coach parisien, avec la présence de certains jeunes Titis à l’image de Xavi Simons, Edouard Michut et Eric Dina Ebimbe.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Navas, Donnarumma, Letellier

: Navas, Donnarumma, Letellier Défenseurs (7) : Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Diallo, Hakimi, Dagba, Mendes

: Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Diallo, Hakimi, Dagba, Mendes Milieux (7) : Paredes, Wijnaldum, Danilo, Gueye, Dina Ebimbe, Michut, Simons

: Paredes, Wijnaldum, Danilo, Gueye, Dina Ebimbe, Michut, Simons Attaquants (5) : Draxler, Mbappé, Messi, Neymar, Icardi

Rappel du point médical