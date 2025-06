PSG / Botafogo – Les compositions probables selon la presse

Dans la nuit de jeudi à vendredi (3h du matin, heure française, sur DAZN), le PSG dispute son deuxième match de la Coupe du monde des clubs face à Botafogo. Et Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive.

Après son éclatante victoire face à l’Atlético de Madrid (4-0) pour son premier match de Coupe du monde des clubs, le PSG va affronter Botafogo cette nuit à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules. Une rencontre qui aura une saveur de finale de groupe entre les deux premiers. Et pour ce match, Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive face à la formation brésilienne.

J.Neves sur le banc, Zaïre-Emery titulaire

Gianluigi Donnarumma devrait occuper les buts. En défense, L’Equipe part sur une charnière centrale composée de Lucas Beraldo et Willian Pacho tandis que les titulaires habituels Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent les couloirs défensifs. Au milieu de terrain, João Neves pourrait laisser sa place à Warren Zaïre-Emery. Le Titi serait accompagné de Vitinha et Fabian Ruiz dans l’entrejeu. Pour l’attaque, le quotidien sportif opte pour un trio Khvicha Kvratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola. Présent à l’entraînement collectif, le numéro 29 parisien pourrait ainsi faire son retour à la compétition.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent. En défense, Marquinhos tiendrait sa place et Nuno Mendes pourrait laisser son couloir gauche à Lucas Hernandez. Pour l’attaque, le même trio que face à l’Atlético de Madrid – Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia – pourrait être aligné, selon le quotidien francilien.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Doué, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Doué, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Doué, G.Ramos, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Doué, G.Ramos, Kvaratskhelia Le XI probable de Botafogo : John – Vitinho, Cunha, Barboza, Telles (c) – Artur, Danilo, Gregore, Savarino – Cabral (ou Marlon Freitas), I.Jesus

Les compositions probables PSG / Botafogo (L’Equipe)

Les compositions probables PSG / Botafogo (Le Parisien)