PSG / Botafogo – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Cette nuit, le PSG affrontait Botafogo lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Face à un bloc bas, les Parisiens se sont inclinés et ont eu du mal à se montrer dangereux.

Fort de son succès contre l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG pouvait valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs avec un succès contre Botafogo cette nuit. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’effectuer quatre changements par rapport à son équipe de départ contre les Colchoneros. Malheureusement, ses choix n’ont pas été payants puisque le club de la capitale s’est incliné contre les Brésiliens (0-1). Titulaire à la place de Marquinhos, Lucas Beraldo a vécu une rencontre très difficile. Le défenseur central brésilien s’est montré fébrile, comme lors de l’action du but, lorsqu’il a laissé filer trop facilement Igor Jesus vers la surface. Il a obtenu un 3,5 dans Le Parisien et 4 dans L’Equipe. Lucas Hernandez, aligné dans le couloir gauche de la défense pour faire souffler Nuno Mendes, a, lui aussi, rendu une pâle copie. Pour le quotidien francilien, « on l’a vu se faire bouger dans les duels ou être trop loin de son vis-à-vis quand Botafogo attaquait de son côté. Pas non plus inspiré avec le ballon, le champion du monde signe une prestation peu convaincante. » Il a obtenu un 4. C’est la même note dans le quotidien sportif.

Gonçalo Ramos transparent

Auteur d’une bonne entrée contre l’Atlético de Madrid, ponctuée d’un but, Senny Mayulu était titulaire contre Botafogo. Pour L’Equipe, le titi du PSG a réalisé « une entame prometteuse puis il a vite disparu de la circulation, pesant trop peu sur les transitions. C’est lui qui perd le ballon qui aboutit à l’ouverture du score de Botafogo. » Ce dernier lui donne un 3. De son côté, Le Parisien lui donne un 4. Autre titi titulaire, Warren Zaïre-Emery. Le numéro 33 du PSG a eu du mal à exister et a rendu une nouvelle copie neutre. Pas sûr que cela lui permette de retrouver une place de titulaire régulière au milieu de terrain. Il a obtenu un 5 dans le quotidien sportif et un 4 dans le quotidien francilien. Enfin, Gonçalo Ramos, aligné pour la deuxième fois en pointe lors de cette Coupe du monde des clubs, a été transparent. Il n’a jamais été trouvé par ses partenaires ou à se montrer disponible dans le jeu. Il a tout de même eu une belle occasion, mais sa tête sur un coup franc de Vitinha a été repoussée par John (52e). Il a obtenu un 3 dans les deux quotidiens.