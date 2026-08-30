PSG : Bradley Barcola a fait ses adieux au Campus de Poissy

Alors qu’il va signer avec Liverpool, Bradley Barcola a fait un dernier passage au Campus PSG pour faire ses adieux.

La nouvelle a fait mal à beaucoup de fans rouge et bleu, mais force est de constater que Bradley Barcola a fait les choses bien de bout en bout. L’attaquant a, à deux ans de la fin de son contrat, annoncé qu’il ne prolongerait pas. De quoi offrir la possibilité au PSG de négocier son départ au prix fort. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé avec un accord à hauteur de 145 millions d’euros conclu avec Liverpool.

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Et ce dimanche, l’attaquant de 23 ans est arrivé à Liverpool. La suite pour lui désormais : visite médicale et signature pour cinq ans avec les Reds. Mais avant de prendre l’avion, Bradley Barcola n’a pas oublié de dire au revoir au Paris Saint-Germain. Il a même différé son départ afin de se rendre au Campus de Poissy ce samedi afin de saluer une dernière fois ses anciens collègues.

Bradley Barcola s’est arrêté une dernière fois au Campus aujourd’hui. 😢👋 pic.twitter.com/RC5PRZSKT8 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) August 29, 2026

Un moment certainement teinté d’une grande émotion pour l’ancien lyonnais, lui qui quitte Paris après trois ans de bons et loyaux services. L’officialisation ne devrait désormais plus tarder.