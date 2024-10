Auteur d’un excellent début de saison avec le PSG, Bradley Barcola a été récompensé pour son très bon mois de septembre en Ligue 1.

Une juste récompense pour Bradley Barcola. Auteur d’un début de saison tonitruant avec le PSG, Bradley Barcola a été justement récompensé. Avec un total de 3 buts en 4 matches lors du mois de septembre, l’ailier de 22 ans était en lice pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois aux côtés de Jonathan David (LOSC) et Mason Greenwood (Olympique de Marseille).

Première récompense individuelle pour Barcola

Et ce mardi, l’UNFP a dévoilé le grand gagnant de cette distinction individuelle. Et il s’agit de l’international français. Grâce aux votes des internautes, Bradley Barcola remporte ce trophée pour la première fois de sa carrière. C’est aussi la 49e fois qu’un joueur du PSG glane cette récompense depuis la création de ce prix en début de saison 2003-2004. « Le club de la capitale est le plus distingué devant l’Olympique de Marseille (25), le LOSC Lille et l’Olympique Lyonnais (19) », précise le formation parisienne via son site internet.