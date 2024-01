Discret depuis son arrivée au PSG, Bradley Barcola a accordé un entretien aux médias officiels du club de la capitale. L’occasion pour lui de revenir sur son transfert, ses débuts, ou encore la confiance de Luis Enrique.

Son premier match avec le PSG … à Lyon

« C’était un très bon moment. Et très particulier. Je sais que je ne l’oublierai jamais. J’étais arrivé depuis moins d’une semaine, il y avait ce match et ça me tenais vraiment à cœur de le jouer, en plus face à mon ancien club. C’est vraiment quelque chose qui restera gravé à jamais dans ma tête« .

La pression au Parc OL ?

« Non, je n’avais pas de pression parce que j’avais parlé avec le coach. Il m’avait dit d’entré sur le terrain l’esprit tranquille. Quand, dès le premier match on te met sur le terrain, tu sais qu’il y a une vraie confiance en toi. Ça m’a vraiment fait plaisir et je ne le remercierai jamais assez« .

La première titularisation contre l’OM …

« Je ne m’y attendais pas du tout. J’ai essayé au maximum de ne pas me mettre de pression, de me dire que pour mon premier match comme titulaire, être à la maison dans un gros match comme ça il n’y avait rien de mieux. Le coach nous dit presque tous les jours qu’il faut travailler à l’entraînement et que si tu travailles bien, tu joues. C’est pour ça que tout le monde travaille beaucoup et comme il l’a dit, il n’y a pas d’âge. Si tu es bon, tu joues et c’est comme ça« .

La première passe décisive face à Brest

« C’est vraiment un beau but que met Warren, et oui c’est une passe décisive et j‘étais vraiment content de la lui donner à lui. Franchement c’était un très, très, beau but. Quand on est attaquant on est beaucoup jugé sur le jeu, mais les statistiques comptent beaucoup. C’était important de pouvoir délivrer ma première passe décisive, et en plus elle est belle. Je joue vraiment pour gagner donc si je peux marquer je marque, si je peux faire la passe je fais la passe et c’est comme ça« .

Et enfin le premier but face au FC Nantes au Parc des Princes

« Quand j’ai la balle sur le côté comme ça, j’aime bien faire le petit une-deux et je savais qu’avec Vitinha, ça allait fonctionner. Donc j’étais vraiment content de marquer ce but-là, en plus au Parc des Princes, quoi de mieux ? C’est vraiment une fierté et je ne l’oublierai jamais. Tout est bon dans cette action. J’ai réussi à tout faire, à bien la contrôler, bien l’emmener pour pouvoir enchaîner. Franchement tout est bien, j’aime tout dans cette action« .

Le Trophée des Champions, le premier titre avec le PSG …

« C’était magnifique. C’est mon premier trophée puisque même en catégories jeunes, je n’en ai pas beaucoup gagné. Donc, c’était vraiment incroyable, j’étais vraiment content, en plus il y avait ma famille au stade, on ne pouvait pas espérer mieux« .

Une nouvelle passe décisive au cours du Trophées des Champions

« Elle est moins décisive que celle pour Warren, je dirais. Contre Toulouse, je donne le ballon à Kylian, et après il fait tout. On connaît Kylian, on sait ce qu’il est capable de faire, donc quand tu lui donnes la balle, tu sais qu’à tout moment, ça peut se transformer en passe décisive. C’est exceptionnel de jouer avec lui. Tu sais que tu joues avec l’un des meilleurs joueurs du monde, en plus il a ce rôle de leader sur le terrain, il nous parle beaucoup, il nous dirige… Je suis vraiment très content de jouer avec lui. C’est un honneur« .

Un bilan des six premiers mois ?

« Personnellement, je pense que je progresse petit à petit. C’est vrai qu’au début je n’avais pas énormément de temps de jeu et je commence à jouer de plus en plus. Je me sens vraiment de mieux en mieux. Je pense que l’on est sur la bonne voie. On adhère de plus en plus à ce que le coach nous propose, on entre vraiment dans la tactique tous ensemble et j’aime beaucoup ce que l’équipe propose« .

