PSG – Bradley Barcola, un début de saison canon en Ligue 1

Double buteur contre Angers ce week-end, Bradley Barcola a atteint la barre des dix buts en Ligue 1 après onze journées. Un exploit assez rare dans le championnat de France.

Leader de l’attaque du PSG avec Ousmane Dembélé depuis le départ de Kylian Mbappé, Bradley Barcola brille en Ligue 1 depuis le début de la saison 2024-2025. L’international français a en effet marqué dix buts en onze journées de championnats en plus d’avoir offert deux passes décisives. Un début canon qui fait de lui l’un des rares à avoir atteint la barre des dix réalisations aussi vite au XXIe siècle en Ligue 1. En effet, seuls trois joueurs ont fait mieux que l’ancien lyonnais, comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet.

Les joueurs du PSG bien représentés

Lors de la saison 2017-2018, Radamel Falcao avait marqué 13 buts en 11 matches de Ligue 1 avec Monaco. Sous les couleurs du PSG, Edinson Cavani avait fait trembler les filets à 11 reprises en 11 rencontres, comme Karim Benzema en 2007-2008. Bradley Barcola se classe donc quatrième de ce classement à égalité avec trois anciens joueurs du PSG, Kylian Mbappé qui l’avait réalisé à deux reprises (2018-2019 et 2023-2024), Zlatan Ibrahimovic lors de sa première saison sous le maillot Rouge & Bleu (2012-2013) et Edinson Cavani lors de la saison 2016-2017.

Meilleurs buteurs après les 11 premiers matchs de Ligue 1 de son club au XXIe siècle :

1. Radamel Falcao (AS Monaco, 2017/18) : 13 buts

2. Edinson Cavani (PSG, 2017/18) : 11 buts

— Karim Benzema (OL, 2007/08) : 11 buts

4. Bradley Barcola (PSG, 2024/25) : 10 buts

— Kylian Mbappé (PSG, 2023/24) : 10 buts

— Kylian Mbappé (PSG, 2018/19) : 10 buts

— Edinson Cavani (PSG, 2016/17) : 10 buts

— André-Pierre Gignac (OM, 2014/15) : 10 buts

— Zlatan Ibrahimovic (PSG, 2012/13) : 10 buts

10. Neymar (PSG, 2022/23) : 9 buts

— Jonathan David (LOSC, 2022/23) : 9 buts

— Kylian Mbappé (PSG, 2020/21) : 9 buts

— Wissam Ben Yedder (AS Monaco, 2019/20) : 9 buts

— Nabil Fekir (OL, 2017/18) : 9 buts

— Alexandre Lacazette (OL, 2016/17) : 9 buts

— Nenê (AS Monaco, 2009/10) : 9 buts