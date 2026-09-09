PSG / Bratislava – Le groupe parisien avec trois retours et un nouveau

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG lance sa campagne de Ligue des champions avec la réception du Slovan Bratislava. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un effectif quasi au complet.

Double champion d’Europe en titre, le PSG entame la défense de sa couronne. Pour son premier match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le club parisien accueille le Slovan Bratislava au Parc des Princes. Après une série de quatre matchs sans victoire, les Rouge & Bleu voudront lancer idéalement leur campagne européenne. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet.

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Digne et Nuno Mendes de retour

Victime d’une gêne à la cuisse, Alessandro Longoni est le seul absent de ce groupe. De son côté, David Boly, présent à l’entraînement avec le groupe professionnel ce mardi, va jouer en Youth League cet après-midi. Absent du groupe face à l’AS Monaco (1-2) vendredi dernier, Lucas Digne fait son retour, tout comme Nuno Mendes, qui retrouvera la compétition après trois matchs de suspension en Ligue 1. Également absent lors des derniers matchs, Quentin Ndjantou est convoqué pour cette rencontre. À noter la grande première dans le groupe du gardien de 17 ans, Adam Mouak.

Pour le reste du groupe, Luis Enrique pourra s’appuyer sur ses joueurs cadres, comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, João Neves, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Mouak

: Chevalier, Safonov, Mouak Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, J. Neves

: F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, J. Neves Attaquants : Kvaratskhelia, F. Torres, Dembélé, Akliouche, Doué, Godts, Ndjantou