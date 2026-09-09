PSG / Bratislava – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG accueille le Slovan Bratislava pour son premier match de Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait compter sur un groupe au complet.

Le PSG lance sa campagne de Ligue des champions ce mercredi soir. Au Parc des Princes, le club parisien accueille le Slovan Bratislava pour son premier match de la phase de ligue. Après une série de quatre matchs sans victoire, l’équipe de Luis Enrique aura à coeur de mettre fin à cette mauvaise série et, par la même occasion, de lancer idéalement la quête du « three-peat. » Pour cela, le coach parisien devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet.

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Dembélé de retour comme titulaire ?

Dans les buts, Matvey Safonov devrait conserver sa place de titulaire. En défense, L’Équipe opte pour la titularisation de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, laissant Achraf Hakimi au repos. De son côté, Lucas Hernandez pourrait former la charnière centrale aux côtés de Marquinhos. Après trois matchs de suspension en Ligue 1, Nuno Mendes devrait effectuer son retour dans le onze de départ. Dans l’entrejeu, le trio Fabian Ruiz, João Neves et Vitinha est pressenti. Enfin, le quotidien sportif imagine un trio offensif composé de Ferran Torres, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

De son côté, Le Parisien opte pour un onze de départ différent, avec une défense classique : Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, João Neves pourrait laisser sa place à Warren Zaïre-Emery. En attaque, le trio offensif composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est attendu, selon le quotidien francilien.

Le XI probable du PSG (L’Équipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), L. Hernandez, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – F. Torres, Dembélé, Kvaratskhelia

(L’Équipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), L. Hernandez, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – F. Torres, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du Slovan Bratislava : Takac – Blackman, Markovic, Bajric, Cruz – C. Martinez, Pokorny, Ibrahim – Barseghian, Sporar (c), S. Camara

Les compositions probables de PSG / Slovan Bratislava (L’Équipe)

Les compositions probables de PSG / Slovan Bratislava (Le Parisien)