PSG / Bratislava – Les Parisiens quasi au complet à l’entraînement

À la veille d’affronter le Slovan Bratislava en Ligue des champions, le PSG a pu compter sur la quasi-totalité de son effectif à l’entraînement du jour. Seul Alessandro Longoni manquait à l’appel.

Le PSG aura à coeur de lancer parfaitement sa campagne de Ligue des champions. Double tenant du titre, le club de la capitale accueille le Slovan Bratislava ce mercredi soir (21h sur Canal+). Après quatre matchs sans victoire, l’équipe de Luis Enrique voudra renouer avec le succès. Pour cela, le technicien espagnol pourra compter sur un effectif presque au complet.

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David Boly présent à l’entraînement

À l’entraînement de veille de match, un seul joueur manquait à l’appel : Alessandro Longoni. Le jeune portier italien a ressenti une gêne au quadriceps lors d’un match disputé avec l’équipe Espoirs du PSG la semaine passée, comme l’a indiqué le club dans son communiqué médical. Le reste de l’effectif était bien présent, avec notamment Nuno Mendes, qui devrait faire son retour à la compétition après avoir purgé trois matchs de suspension en Ligue 1. À noter également la présence du jeune latéral droit David Boly à l’entraînement du jour.

Les joueurs présents à l’entraînement

Gardiens : Safonov, Chevalier, Vignaud

: Safonov, Chevalier, Vignaud Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes, Digne, Boly, Hakimi, Pacho, L. Hernandez

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes, Digne, Boly, Hakimi, Pacho, L. Hernandez Milieux : Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Mayulu, Ndjantou, J. Neves, F. Ruiz

: Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Mayulu, Ndjantou, J. Neves, F. Ruiz Attaquants : Kvaratskhelia, Akliouche, F. Torres, Godts, Doué, Dembélé

Le point médical du PSG

Alessandro Longoni reste en soins à la suite d’une gêne au quadriceps gauche ressentie lors du match disputé avec l’équipe Espoirs mercredi dernier.