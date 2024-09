PSG / Brest – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir, le PSG reçoit Brest pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Trente minutes avant cette rencontre, vous pouvez donner vos pronostics.

Après la trêve internationale, le PSG retrouve les terrains avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire face aux absences de Vitinha et Warren Zaïre-Emery, mais également du retour tardif des internationaux sud-américains, le coach espagnol a décidé de titulariser pour la première fois de la saison Milan Skriniar, qui jouera ses premières minutes de la saison avec le PSG, et Fabian Ruiz, qui avait fait deux entrées en jeu. Papa depuis hier, Gianluigi Donnarumma est titulaire dans les buts. En feu depuis le début de la saison, Bradley Barcola est titulaire dans le couloir gauche de l’attaque, avec Marco Asensio en faux numéro 9 et Ousmane Dembélé à droite.

Et à moins de 20 minutes du coup d'envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre les Parisiens et Les Brestois ? Annoncez votre pronostic dans la rubrique commentaire.