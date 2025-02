PSG / Brest – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir, le PSG reçoit Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Moins d’une heure et demi avant cette rencontre, vous pouvez annoncer votre pronostic.

Large vainqueur lors du barrage aller de la Ligue des champions sur la pelouse du stade du Roudourou contre Brest (0-3), le PSG voudra terminer le travail ce mercredi soir devant ses supporters et valider sa qualification en huitièmes de finale de la Champions League. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet, seul Warren Zaïre-Emery manque à l’appel. Le coach parisien devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Gianluigi Donnarumma devrait garder les buts, alors que Désiré Doué devrait accompagner Ousmane Dembélé et Bradley Barcola en attaque. Pour remplacer le titi, c’est Fabian Ruiz qui devrait accompagner Vitinha et Joao Neves. Et à moins d’une heure et demie du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le Stade Brestois ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi soir, le PSG s’est imposé contre Toulouse (0-1). Un score annoncé ici par Vanya et Baby Bejita. Bravo à eux !