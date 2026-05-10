PSG / Brest – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG dispute son dernier match de la saison au Parc des Princes face au Stade Brestois.

Après sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat ce dimanche. Dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, le club parisien accueille le Stade Brestois (21h sur Ligue 1+). Pour son dernier match de la saison au Parc des Princes, Luis Enrique devra composer avec plusieurs absences. Mais en cas de victoire face au SB29, les Rouge & Bleu auront quasiment assuré leur titre de champion.

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le Stade Brestois ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, le club parisien avait réalisé une grosse performance sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions (1-1). Un bon résultat annoncé ici par MuG3N. Félicitations à lui !!!