Après la victoire du PSG face au Stade Brestois (3-1), l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a distribué les bons points et se montre satisfait de son équipe.

Le PSG a parfaitement entamé sa série de matches qui l’attend dans les jours à venir. Opposés au Stade Brestois ce samedi soir, les Rouge & Bleu l’ont emporté sur le score de 3-1, après avoir concédé l’ouverture du score, et reprennent la tête du championnat. Une excellente préparation avant le début de la Ligue des champions face à Gérone mercredi. Après la performance aboutie de sa formation face au SB29, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’après-match. Et le technicien espagnol a affiché sa satisfaction, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Quel a été le déclic pour Ousmane Dembélé ?

« Je suis un admirateur de Dembélé depuis de nombreuses années. Je serais ravi en tant que spectateur de payer un billet pour le voir jouer. Il change de rythme, il est imprévisible, il travaille défensivement… C’est un joueur différent. Normalement, quand les attaquants arrêtent de se soucier de marquer, c’est là qu’ils marquent. Avec la qualité qu’il a, c’est sûr qu’il va marquer. Le secret, c’est d’arrêter de s’en soucier. »

La performance de Milan Skriniar

« Pour moi, Milan a semblé très bien jouer, ça m’a fait plaisir. Il est capitaine de sa sélection, a beaucoup d’expérience du haut niveau, et pour moi il a joué un match juste comme on le souhaitait, il a été fort dans les duels, a créé la première supériorité… pour moi, c’est un 10/10. »

La première période de son équipe

« Pour être honnête, à la fin de la première période il y a juste eu une action qui m’a agacée, mais je crois que c’était une des meilleures premières périodes qu’on ait jouées. Brest est une équipe complexe, qui joue la Ligue des champions. J’ai parlé aux joueurs pendant la pause de 6 occasions, on a failli marquer plusieurs fois, donc peut-être que c’était un peu injuste. Mais le foot est injuste. J’ai seulement essayé de leur donner la volonté, la motivation de continuer de se battre et d’être à la hauteur de nos supporters. »

Trouve-t-il son équipe meilleure collectivement que la saison passée ?

« On le verra à la fin de la saison à la lumière des résultats obtenus. En tant qu’entraîneur, on a toujours cet objectif. Je ne vais pas parler mal de ma première saison au PSG qui a été unique, merveilleuse, il n’a pas manqué grand-chose pour arriver en finale de la Ligue des champions et cette saison est la continuité de ce qu’on a vu à la fin de la saison passée. Il y aura des défaites, c’est logique dans le football, mais on va commencer mercredi une compétition que tout le monde veut gagner et c’est évidemment un objectif du club depuis de nombreuses années. »

Son équipe ressemble-t-elle enfin à ce qu’il veut mettre en place ?

« Ce serait trop facile pour moi de vous dire quelque chose comme cela maintenant (…) On est dans la continuité de la fin de la saison dernière. L’idée est de pouvoir dominer et d’avoir le contrôle qu’on souhaite, même contre des adversaires de haut niveau. J’aime penser que l’équipe continue de s’améliorer. C’est pour ça qu’il n’était pas nécessaire de faire signer de nombreux joueurs : nous avons un effectif de qualité. »

La diversité des buteurs lui permettra-t-il de mieux gérer la saison ?

« La polyvalence, c’est ce qui caractérise pour moi cet effectif. Deux des joueurs les plus déterminants au milieu de terrain la saison dernière ne jouaient pas (Warren Zaïre-Emery et Vitinha, ndlr). Ils peuvent te manquer, mais moi j’ai vu la même capacité à jouer ce soir. J’ai vu une équipe jeune, mais avec de l’envie. On a pu préserver des joueurs importants : Pacho, Vitinha, Marquinhos, Warren… et ceux qui étaient sur le terrain avaient un niveau dingue. »