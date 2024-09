Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG accueille le Stade Brestois à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Le PSG retrouve la compétition ce samedi soir (21h sur DAZN). À cette occasion, les Rouge & Bleu accueilleront le Stade Brestois, quatre jours avant le début de leur campagne européenne. Et pour cette rencontre face au SB29, Luis Enrique doit composer avec quelques absences.

Zaïre-Emery et Vitinha absents, Donnarumma présent

Sans surprise, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos sont absents. Concernant Vitinha (cheville) et Warren Zaïre-Emery (mollet), aucun risque n’a été pris et ils ne prendront pas part à cette rencontre. Incertain avant la rencontre suite à la naissance de son fils, Gianluigi Donnarumma sera bien de la partie. Chez les Titis, Naoufel El Hannach est convoqué, tout comme Yoram Zague, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Absent face au LOSC (1-3) avant la trêve internationale, Nuno Mendes fait son retour. Voici-ci dessous le groupe des 21 Parisiens.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

: Donnarumma, Safonov, Tenas Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Skriniar, Zague, El Hannach, Pacho

: Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Skriniar, Zague, El Hannach, Pacho Milieux : Ruiz, Lee, Mayulu, J.Neves

: Ruiz, Lee, Mayulu, J.Neves Attaquants : Dembélé, Asensio, Doué, Kolo Muani, Barcola, Mbaye